Sénégal: Aliou Cissé revient sur les performances de Mané en club - " Sadio est plus libre en sélection... "

Le Sénégal s'est imposé par 2 buts à 0 cet après midi face à la Bolivie en match amical au stade d'Orleans. Après la victoire de ses hommes, Aliou Cissé est revenu sur les débuts de Sadio Mané avec le Bayern Munich. Le sélectionneur du Sénégal a comparé le rendement de Sadio Mané en club à celui en équipe nationale. Aliou Cissé soutient que l'attaquant du Bayern Munich a plus de liberté en équipe nationale et que l'équipe tourne autour de lui. Ce qui explique ses belles prestations.

" Je n'ai jamais été inquiet du fait qu'il retrouvera son meilleur niveau dans les prochaines semaines et continuera de performer les prochains mois et années. Je n'ai aucun souci sur ça. C'est vrai, en Equipe Nationale, on lui donne un peu plus de liberté, l'équipe joue et tourne autour de lui, et il arrive également à travailler pour l'équipe. Il fait partie de nos meilleurs joueurs et nous voulons le protégé. On voit qu'il est heureux quand il vient en sélection. Nous l'encourageons à continuer ", a indiqué Aliou Cissé.