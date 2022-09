Afrique de l'Ouest: Sanctions contre le pays - La junte guinéenne est loin de céder aux intimidations de la CEDEAO

À la tête du Gouvernement de transition, Dr Bernard Goumou a montré toute sa fermeté malgré les lourdes sanctions infligées à la Guinée. Devant la tribune des Nations-Unies ce samedi, 24 septembre 2022, le Premier ministre guinéen a largement expliqué aux dirigeants de la CEDEAO, le contenu du chronogramme et la transition fixée à trois (3) mois.

La Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont exigé jeudi dernier, un chronogramme raisonnable dans un délai d'un mois à la Guinée. Faute de quoi selon les Chefs d'État Ouest-Africains, de nouvelles sanctions plus lourdes frapperont la junte militaire guinéenne. Ce qui a donc emmené le chef du Gouvernement a rappelé que les 36 mois sont nécessaires, insistant sur le caractère impérieux du recensement général de la population et de l'habitat et de celui administratif à vocation d'état civil.

"Concernant la durée de la transition, point de négociation centrale entre la Guinée et la Cedeao, il faut souligner que le contenu de la transition présenté en dix points comprend : un recensement général de la population et de l'habitat ainsi qu'un recensement administratif à vocation d'état civil. Ces deux opérations nécessiteront 24 mois pour leur réalisation et 12 mois supplémentaires seront nécessaires pour la tenue des trois scrutins programmés.

Je n'insisterai pas assez sur le caractère impérieux de la réalisation du recensement de qualité pour l'établissement d'un fichier électoral incontestable qui garantira les processus électoraux transparents et les résultats acceptés de tous. A ce niveau, il faut rappeler que la question du fichier électoral a été toujours le point de discorde et de contestation des différents scrutins de ces dernières années en Guinée ", a-t-il indiqué depuis les États-Unis.

Dans un décret présidentiel, les nouvelles autorités avaient de nouveau annoncé l'ouverture d'un dialogue inclusif y compris avec la Cedeao, le renforcement de l'Etat de droit, la promotion des Droits humains et la reddition des comptes pour recoudre le tissu national fragilisé il y a belle lurette. C'est pourquoi Dr Goumou fonde déjà un espoir, que les acteurs réticents se joindront à cette initiative, vue que ce cadre est déjà créé.

" Nous fondons l'espoir que les acteurs réticents dans un sursaut de conscience patriotique se joindront à ce cadre. Aujourd'hui, aucun obstacle ne se dresse sur le chemin du dialogue inclusif en république de Guinée ", a soutenu le Premier ministre, Dr Bernard Goumou.