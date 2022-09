Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - International Crisis Group veut renforcer sa coopération

La présidente et directrice générale d'International Crisis Group, Dr Comfort Ero a été reçue, en audience, le samedi 24 septembre 2022 à New York (Etats-Unis), par la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur (MAECR-BE), Olivia Rouamba.

La situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut au Burkina Faso préoccupe l'International Crisis Group. La présidente et directrice générale d'International Crisis Group, Dr Comfort Ero l'a fait savoir, le samedi 24 septembre 2022 à New York (Etats-Unis), au cours d'un tête-à-tête avec la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba.

"Elle est venue s'entretenir sur le contexte sous-régional, au niveau de l'Afrique de l'ouest, et s'enquérir particulièrement de la situation au Burkina Faso. Nos échanges ont également porté sur l'état de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Car, la zone des trois frontières constitue un enjeu majeur pour ces trois pays d'où ces actions conjointes qui sont menées à ce niveau en vue de sécuriser chacun de ces pays et au-delà", a souligné la ministre Rouamba. Selon elle, son hôte envisage de se rendre au pays des hommes intègres pour constater de visu la situation humanitaire qui y prévaut.

A l'écouter, la présidente et directrice générale d'International Crisis Group a pris l'engagement de consolider la coopération entre l'ONG et le pays des hommes intègres. L'objectif est de mener, a-t-elle dit, ensemble la réflexion en vue de soulager les populations qui sont en proie à la double crise sécuritaire et humanitaire. "La réflexion va également consister à trouver des pistes de solutions durables afin d'éviter que cette crise ne s'étende à toute la sous-région ", a-t-elle ajouté.