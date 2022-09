Afrique: Qatar 2022 - André Ayew révèle le premier objectif du Ghana

Le capitaine des Black Stars André Ayew s'est dit réaliste, promettant aux fans de football du Ghana et d'Afrique que les siens feront tout pour atteindre leur premier objectif à la Coupe du monde 2022. Le Ghana fait partie des cinq nations africaines qualifiées (les 4 autres sont : Sénégal, Maroc, Tunisie et Cameroun) pour le tournoi qui a lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Les Black Star sont dans le Groupe H du Mondial aux côtés du Portugal, de l'Uruguay (un adversaire des quarts de finale en 2010 quand Luis Suarez a empêché un but de la main) et de la Corée du Sud.

" Quoi qu'ils aient fait ou quoi qu'il se soit passé, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous avons tous subi ses effets. Peut-être que j'aurais fait la même chose si ça avait été l'inverse. C'est une décision qu'ils ont prise qui les a menés e demi-finales du Mondial ; ça valait le coup à leurs yeux mais pour nous c'était le pire moment de notre vie. ", a déclaré Ayew dans un entretien avec Graphic.com.gh.

" Pour moi, je n'en réalisais pas tellement l'ampleur parce que je n'avais que 20 ans; J'étais un bébé et j'ai pleuré mais je n'ai pas réalisé à quel point c'était une perte, que nous avions marqué un but et que nous allions en demi-finale de la Coupe du monde, mais quelqu'un a utilisé sa main pour arrêter le but et arrêter nous. Vendredi, ils ont lourdement perdu leur premier match amical de ce mois-ci contre le Brésil. " , qui avait manqué cette partie à cause d'une suspension.

" En tant qu'équipe, nous devons être prudents dans la façon dont nous fixons les objectifs. Nous entrons dans ce tournoi avec tous ces jeunes gars. Certains sans aucune expérience en Coupe du monde ou en tournoi. L'objectif sera fixé jour après jour, après chaque match au fur et à mesure que nous grandissons et que nous avançons en tant que groupe. Nous ne pouvons pas simplement nous réveiller et dire que nous allons viser la demi-finale et ensuite viser la finale. ", a confié le joueur du Al-Sadd SC.

" Mais parfois quand tu arrives à un certain stade tu vis avec la réalité, et aujourd'hui la réalité c'est qu'on veut sortir de la phase de poules ; et comment sortez-vous de la phase de groupes ? Vous voulez prendre le maximum de points de toutes ces équipes de toute façon, cela va arriver. On va tout faire pour sortir de la phase de poules, et si on arrive à sortir de la phase de poules, alors à partir de là on verra comment on peut continuer à se fixer des objectifs match après match. ", a poursuivi l'ailier de 32 ans.

Pour Ayew, il s'agira de la troisième Coupe du monde de la FIFA, après 2010 et 2014. " Je ne dirai pas que je ressens le poids des attentes, mais j'ai le sentiment que les Ghanéens veulent que nous réussissions n'importe comment, n'importe où et n'importe comment. Je le connais mieux que tous les joueurs parce que j'ai été dans l'équipe toutes ces années et j'ai vu quand l'équipe a été constituée, quand nous avions des joueurs qui étaient ensemble. ", a déclaré Ayew.