Ile Maurice: Camp-Levieux - La police au chevet du troisième âge

Hier, les hommes en bleu du poste de Camp-Levieux, Rose-Hill, ont réuni près de 90 personnes du troisième âge pour un déjeuner avec du briyani au menu. Réalisé avec la contribution des forces vives de la région, dont la Neighbourhood Watch, il pourrait donner lieu à d'autres activités sociales, telle une collecte de sang de grande envergure. Ce n'est ni plus, ni moins que l'illustration de la nature et la qualité des relations que la direction du poste voudrait entretenir avec la population d'environ 26 000 habitants d'une région qui couvre une superficie de 6,6 km2 avec six agglomérations, dont les résidences de la National Housing Development Company (NHDC), Mont-Roches, Roches-Brunes et les morcellements Saint-Daniel, Nouvelle Ville ou New Town.

Cette police, certes intransigeante dans l'exécution de ses obligations légales, voudrait en parallèle démontrer qu'elle est intégrée dans la population et non contre elle. "Cela, précise l'inspecteur Vishall Cowlessur, responsable du poste de police, est conforme aux recommandations de la stratégie du commissaire de police pour l'exercice 20/25. D'ailleurs, sans lui, nous n'aurions jamais pu organiser cette activité. Parmi les invités au déjeuner, il y a des personnes âgées qui vivent seules et que la police visite régulièrement."

Ivan Collendavelloo, député de la circonscription qui, dans sa tournée habituelle, rendait une visite au poste de police, a été invité spontanément à rendre visite aux personnes du troisième âge. "Nous avons, dit-il, une bonne force de police en dépit de tout ce que certains peuvent se permettre de dire sur elle. La police fait du bon travail. Elle empêche certaines personnes de commettre des mauvaises actions dans le pays. Comme elle fait tout pour nous soutenir, il est de notre devoir de soutenir notre police."

La Neighbourhood Watch de Camp-Levieux travaille en étroite collaboration avec la police de la localité. "Nous avons l'intention, devait préciser son président, Jameel Bhatoo, de nous approcher d'autres tranches de la population de Camp-Levieux, dont les jeunes. Nous allons travailler ensemble afin que nous puissions, en permanence, rehausser l'image et la réputation de cette région." Raimanceebye Hunnea (Anjoo) du Soroptimist Day Care Centre a tenu à remercier la police pour cette activité.