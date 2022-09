Cote d'Ivoire: Journée nationale de la Solidarité - Un toit et des vivres offerts à une famille vivant dans l'extrême précarité

Il y avait de l'émotion le samedi 17 septembre 2022, à la place Etché Elleingand d'Aboisso. La commémoration de la Journée nationale de la solidarité (JNS) par le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, en cette place, a été salvatrice pour la famille de Kouamé Koffi Mathieu.

Ce père de famille, sa femme et ses cinq enfants qui vivaient dans une baraque devant servir de site d'élevage de poulet ont été logés dignement dans une maison de trois pièces que le ministère dirigé par Myss Belmonde Dogo se chargera de payer pendant un an. Ce, en attendant que ne sorte de terre la maison que le ministère bâtira pour la famille.

" Parce qu'un geste de solidarité à l'endroit d'une personne ou d'une communauté en détresse, vaut mieux que mille mots de compassion dans les mêmes circonstances ", a déclaré Myss Belmonde qui, séance tenante, a donné des instructions afin que des extraits de naissance soient établis pour les enfants Kouamé et leur maman. A cela s'ajoute l'équipement de la maison en matelas, télévision, gazinière et congélateur pour que Madame Kouamé puisse exercer son commerce de jus comme elle l'a souhaité.

Quant au père Kouamé, il a émis le vœu d'avoir un appui pour poursuivre l'activité dans laquelle il " a acquis de l'expérience ". Ce, depuis sa fuite de la plantation qu'il surveillait à Konéfla (entre Yamoussoukro et Sinfra), à l'éclatement de la crise poste-électorale. " Quand nous avons fui, nous sommes arrivés à Abidjan, mais c'était difficile. Nous avons continué sur Aboisso. C'est ainsi qu'un frère m'a donné ce lopin de terre que j'ai remblayé. Nous avons fait la ferme, mais comme on n'avait nulle part où dormir, on a transformé une baraque en dortoir ", a expliqué M. Kouamé. Le père de famille a exprimé sa gratitude au président de la République qui met fin à sa condition d'extrême précarité.

" Solidarité, facteur d'inclusion sociale " est le thème de cette JNS 2022. Un thème bien à propos selon Myss Belmode Dogo. " La solidarité et l'inclusion sociale sont à cet égard un levain indispensable pour l'harmonie sociale. Elles apparaissent comme des conditions majeures pour le repositionnement de notre pays qui renforce chaque jour sa notoriété et son prestige en Afrique et dans le monde en matière d'inclusion sociale et de consolidation de la paix ", a-t-elle indiqué. Ajoutant qu'il s'agit là d'une vision chère au président de la République Alassane Ouattara qui, à travers son programme dénommé " Une Côte d'Ivoire Solidaire ", place l'homme au centre de l'action publique ".

La région du Sud-Comoé, a rappelé la commissaire du gouvernement, a vécu des moments difficiles, de juin et juillet avec les pluies diluviennes à Maféré, dans le village d'Affienou avec le décès de dame Assemien Bobé, à Adiaké où 123 habitations ont été inondées et à Grand-Bassam, par le décès du chef. Cette 16è édition de la JNS est organisée en hommage à toutes ces victimes. Plusieurs personnes ont été décorées à cette cérémonie en tant que commandeurs, officier et chevalier dans l'ordre du mérite de la Solidarité.

Le président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, Dr Eugène Aka Aouélé par ailleurs, président du conseil régional du Sud-Comoé, fait commandeur, a remercié le ministère de la Solidarité pour le choix d'Aboisso pour cette JNS 2016. Sa distinction, résultat de son engagement " pour le développement de proximité depuis plusieurs années n'est rien d'autre que la déclinaison au niveau local de ce que le président de la République attend de nous et la réponse que nous sommes en droit de donner, face aux nobles attentes de nos concitoyens ".

Mme Marie-Irène Richmond Ahoua a promis, aux noms des récipiendaires, être toujours de modèles. Notons que des vivres ont également été remis à des familles vulnérables.