Sénégal: Autosuffisance en riz - Le PDC VR presse le pas en Casamance

La production agricole prend l'ascenseur en Casamance, dans le cadre du Projet d'autosuffisance en riz piloté par l'État du Sénégal. Le Projet de Développement de la Chaîne de Valeur Riz (PDC VR) a emblavé, cette année, 950 hectares dans huit (08) vallées des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

Ce qui dénote une hausse significative, comparativement aux deux dernières saisons où la production dans ces vallées était limitée à 339 hectares en 2020 et 425 hectares en 2021, a renseigné son coordonnateur national, Dr Wali Diouf. Ce dernier s'exprimait hier, vendredi 23 septembre, au terme d'une visite de terrain pour s'enquérir de la situation des cultures de riz à Ziguinchor et à Sédhiou.

Dr Wali Diouf était en compagnie du représentant de la Banque Islamique de Développement (BID), Bachir Diama, des chefs de services et des acteurs de l'agriculture. Dans son parcours, la mission a tour à tour visité les vallées des villages de Coubalang (Bignona) de Kadiamoor (Bignona) et de Soumakounda (Sédhiou). Elle a également visité l'Unité de transformation du riz de Kougne (Goudomp), réalisée en 2019 dans le cadre du Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR) par le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

À cette occasion, M. Diouf a rappelé que le PDC VR est un projet de la BID, d'un montant global de 41 millions d'euros, soit près de 27 milliards de francs CFA pour soutenir les initiatives du Sénégal dans sa politique d'autosuffisance en riz. Selon lui, "les surfaces emblavées ont été ainsi triplées en trois ans grâce notamment à un important soutien pour les intrants, à savoir des semences de qualité, mais également l'apport en équipement et en conseil, mais surtout la mutualisation et l'harmonisation des interventions de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la zone".

À ce propos, il a indiqué que ces huit (08) vallées que le Projet de développement de la chaîne de valeur riz suit ont impacté 1235 ménages avec des bénéficiaires, tous du Sud, organisés en en coopératives de GIE composés chacun de 124 membres ou plus, dont 119 femmes. Revenant sur la qualité de la production, le coordonnateur du PDC VR a rassuré qu'à ce stade, "le riz se comporte très bien grâce aux intrants de qualité qui ont été apportés", ajoutant que "le projet va continuer à davantage augmenter les emblavures ainsi que les équipements".