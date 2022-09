Afrique: Passation de service au mesri - Moussa Baldé, la continuité comme repère

Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a pris service, avant-hier jeudi. Moussa Baldé a reçu le témoin de Cheikh Oumar Hanne et a annoncé sa volonté de s'inscrire dans la continuité du travail entamé par son prédécesseur, en conformité avec les décisions arrêtées par le président Macky Sall, lors de sa rencontre avec la communauté universitaire.

"Au mois d'avril 2022, à l'occasion de sa rencontre avec la communauté universitaire, le président Sall a pris 12 nouvelles décisions pour la continuité de sa vision pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Je compte, conformément à la Lettre de mission que le président nous a confiée, m'inscrire dans la continuité de la mise en œuvre des décisions présidentielles", a promis le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

D'ores et déjà, le Pr Baldé annonce sa volonté de s'attaquer aux priorités conjoncturelles, que sont l'orientation et les conditions d'accueil des nouveaux bacheliers, a ainsi soutenu le MESRI entrant, affirmant commencer par les priorités de l'heure. "L'urgence sera de s'occuper de l'orientation des nouveaux bacheliers et de leur offrir les meilleures conditions d'accueil dans les universités et Isep du Sénégal".

Après cela, le nouveau MESRI compte engager l'achèvement des projets en cours et la concrétisation des grands projets de l'Etat dans le secteur. "La finalisation des grands projets du chef de l'Etat va aussi occuper une place importante", a-t-il annoncé, non sans faire savoir qu'il s'attèlera à apporter une touche personnelle, en mettant l'accent sur la recherche et l'innovation. Particulièrement, "un effort sera fait dans les infrastructures de recherche et les outils de promotion de l'innovation et du transfert de technologies", a-t-il dit.

De son côté le ministre sortant a salué les réalisations faites sous son magistère, avec notamment l'ouverture prochaine des classes Prépa, les nouvelles universités de Diamniadio et de Kaolack, sans oublier le climat social apaisé qu'il a réussi à installer dans l'enseignement supérieur.