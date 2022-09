Afrique: CAN 2023 en Côte d'Ivoire - Le défi qu'entend relever le ministre danho paulin

Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, le dimanche 25 septembre 2022, le ministère des Sports fait savoir que son premier responsable, le ministre Danho Paulin veut relever le défi de bâtir une équipe nationale compétitive, conquérante pour " la CAN 2023 " décalée en 2024.

Ce communiqué intervient au lendemain de la victoire des Eléphants ( 2-1) face aux Eperviers du Togo en match amical à Rouen en France. Présent aux côtés des Eléphants pour cette rencontre amicale, le ministre des Sports, Danho Paulin veut suivre et participer à la construction d'une équipe nationale compétitive, conquérante.

Construire une équipe dont le peuple ivoirien est fier

" (... ) Après le challenge de la qualité des infrastructures, l'autre défi qu'entend relever le patron du sport ivoirien est de bâtir une équipe nationale compétitive, conquérante, homogène, forte, solidaire et unie. Une équipe dont le peuple ivoirien est fier. Dans cette optique, le Ministre Danho n'hésite pas à accompagner physiquement nos représentants lors de leurs différentes rencontres qui, pour lui, sont importantes dans la mesure où ce sont elles qui permettent de tester leurs niveaux et performances mais aussi de combler les imperfections et faiblesses. Le gouvernement suit avec la plus grande attention la préparation de ses "pachydermes".

En témoigne la présence du ministre des Sports, quand son calendrier le lui permet, aux côtés des Eléphants comme c'est le cas à l'occasion des matches amicaux du Onze ivoirien en France. Le potentiel et le score des Eléphants qui ont pris le meilleur sur les Eperviers du Togo, lors du premier match amical international du 24 septembre 2022 à Rouen sur le score de 2 buts à 1 donnent en attendant la confrontation avec le Syli de Guinée à Amiens, le 27 septembre prochain, une idée du travail en cours ", explique le communiqué du ministère des Sports.

Remporter la CAN 2023 avec une équipe qui fait trembler

Cette volonté d'avoir une sélection nationale conquérante, forte et solidaire vise un seul objectif : remporter la CAN 2023. " Les Eléphants doivent offrir la meilleure qualité de jeu avec une équipe qui fait trembler et qui offre une victoire éclatante à la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens au coup de sifflet final de l'arbitre au terme des 90 minutes de la dernière rencontre de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ", souhaite le ministère des Sports.

Les assurances sur les infrastructures

L'autre défi pour la Côte d'Ivoire est d'offrir des infrastructures de qualité à la faveur de cette 34e édition de la CAN 2023. Sur cette question, le communiqué du ministère des Sports vient à nouveau assurer et rassurer de l'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire à construire des infrastructures de qualité Un investissement de 500 milliards FCFA est décaissé par l'Etat de Côte d'Ivoire pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures modernes. Le suivi des travaux est l'affaire personnelle du Premier ministre Patrick Achi.

" Par la volonté du Président de la République, le gouvernement a consacré environ 1 million de dollars, soit 500 milliards de francs CFA dans la construction, la réhabilitation, l'extension, aux normes internationales, d'infrastructures sportives, hôtelières, d'hébergement, hospitalières, routières, aéroportuaires et connexes sans oublier la mise en œuvre de grandes réformes.

Les stades de compétition, les cités CAN, les terrains d'entraînement, le renforcement et l'accroissement des voiries, du réseau électrique et d'eau potable sur l'ensemble du territoire national et plus spécifiquement à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo sont, entre autres, les immenses chantiers lancés et suivis personnellement par le Premier Ministre Patrick Achi, Chef du Gouvernement, qui a promis une CAN d'exception à l'Afrique et au monde footballistique ", rappelle le communiqué.

Respect des délais malgré le report

Sur la question du délai de livraison des infrastructures, le ministère a réaffirmé son engagement, à savoir, livrer les infrastructures dans les délais prévus en dépit du report de la CAN en 2024.

" Le maître d'ouvrage, le ministère des Sports veille sur l'exécution des travaux de construction des infrastructures et s'est engagé au respect des délais initiaux de livraison malgré le report de la compétition en 2024. (... ) Pour le ministre Danho, la Côte d'Ivoire se doit d'accueillir ses hôtes avec des infrastructures dignes de son statut de terre d'hospitalité et d'espérance ", appuie la note du ministère.