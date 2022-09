Cote d'Ivoire: Intégration du personnel féminin à la gendarmerie nationale - Une réflexion sur de nouvelles perspectives ouverte

Le 14 octobre 2014, la gendarmerie nationale recevait, pour la première fois dans son histoire, la gent féminine. Huit ans après, le général Apalo Touré et ses hommes sont réunis à l'hôtel Président de Yamoussoukro pour faire le bilan de l'intégration du personnel féminin au sein de la maréchaussée et réfléchir sur de nouvelles perspectives d'évolution et de collaboration.

" L'intégration du personnel féminin de la gendarmerie nationale " est le thème central de ces assises. Hier jeudi 22 septembre 2022, en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, représentant le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, des autorités administratives, militaires et coutumières, le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie Apalo Touré a ouvert les travaux.

" Depuis le mois d'août 2014, la gendarmerie nationale ivoirienne a changé de look, a rappelé le patron de ce corps d'élite, avec le recrutement de personnel féminin. Une volonté du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées ". Faisant le bilan de l'intégration du personnel féminin, Apalo Touré a rappelé qu'en 2014, les 4 premières dames officiers ont été recrutées afin de participer à l'encadrement d'hommes sous-officiers. " En 2015, 35 dames sous-officiers sont entrées dans notre institut.

A ce jour, le personnel féminin de la gendarmerie nationale compte 11 officiers, 360 sous-officiers. Soit un effectif de 371 personnes dont une dame commando, disséminées à travers nos différents postes. (... ) Nous avons, sur instruction du ministre d'Etat, ministre de la Défense, à réfléchir sur ce qu'il faut faire pour que les choses aillent de plus en plus mieux. Puisse que, l'excellence doit être de plus en plus recherché, au niveau de notre corps, qui se veut un corps d'élite. Qui est caractérisé dans son avancée par la discipline et la rigueur ", a-t-il fait savoir.

Comment capitaliser au mieux la présence du personnel féminin au sein de la gendarmerie nationale ? Quelle contribution des personnels féminins pour améliorer l'exécution des missions de la gendarmerie nationale et quel cadre réglementaire définir pour la gestion administrative, spécifique aux personnels féminins ? Sont autant d'interrogations que le numéro 1 de la gendarmerie ivoirienne a soumises aux participants aux travaux.