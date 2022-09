Afrique: Dr. Graham - La participation du Soudan à la réunion des Ministres Arabes de l'Information est réussie

Khartoum — Le Ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel-Gader, chef de la 51ème session du Conseil des Ministres Arabes de l'Information, a qualifié de réussie la participation du Soudan à la session qui s'est tenue récemment au Caire. Dans une déclaration à la SUNA, le Ministre a dit qu'il a adressé la session d'ouverture de la conférence et a souligné les arrangements en cours pour l'action Arabe liée au renforcement du travail conjoint des médias conformément à une stratégie unifiée pour la promotion de la culture de la tolérance et de la paix sous la lumière des changements globaux et pour œuvrer ensemble pour la construction du consensus et de l'esprit collectif qui sert les aspirations légitimes Arabes vers la sécurité, la stabilité, la prospérité et le développement durable.

Ceci en plus du travail conjoint pour compléter et mettre en œuvre la stratégie des médias Arabes et cristalliser ses objectifs au maximum, ainsi que le consensus sur le code d'éthique des médias Arabes, qui renforce l'engagement des médias Arabes aux valeurs et principes professionnels et éthiques.

Dr. Graham a souligné qu'en marge des réunions, ils ont rencontré le Président Egyptien Abdel-Fattah El-Sisi, d'autant plus que la présidence de la session est passée à la République Arabe d'Egypte, où il l'a remise à Karam Gabr, Chef du Conseil Suprême pour la Régulation des Médias en République Arabe d'Egypte.