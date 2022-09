Ile Maurice: Hippisme - Afdeek haut la main

On ne change pas une équipe qui gagne. Cela, Ricky Maingard l'a bien compris, lui qui a reconduit l'association Afdeek-Allyhosain. Profitant du bon rythme proposé par les animateurs, l'élève de Ricky Maingard s'est révélé tout simplement irrésistible en ligne droite, reléguant son plus proche adversaire à 2,35 L. C'est la 12e victoire d'Afdeek au Champ-de-Mars. L'écurie Maingard a fait coup double avec Partner In Crime, favori de la septième épreuve. Une fois installé aux commandes, il n'a jamais été mis en doute, offrant au passage à Girish Goomany sa première victoire de la saison.

L'écurie Nagadoo retrouve, elle, des couleurs dans cette deuxième partie de la saison. Elle s'est d'ailleurs distinguée dans l'épreuve d'ouverture avec Straight avant de doubler la mise sur Do Or Dare, le lauréat de la troisième épreuve.

Doublé également pour l'écurie Hurchund. Mauritius s'est ainsi rappelé aux bons souvenirs de ses fans grâce à un "pillar to post" dans la quatrième épreuve sous la conduite d'Andre Luiz da Silva. Le Brésilien a également brillé avec Free To Win dans The Royal Family Cup.

Du côté de l'écurie Narang, Volatile Energy (9 ans) semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. C'est le cas de le dire après qu'il a signé sa troisième victoire de la saison, toujours de bout en bout, dans la deuxième épreuve sous la conduite de l'apprenti Taka.

Revoilà Trip To The Sky ! Le pensionnaire de l'écurie Merven, précédé uniquement de Hakeem à sa dernière tentative, s'est montré tout simplement intraitable dans la sixième épreuve. Le favori Watch Me Dad n'y a vu que du feu.

Finalement, retenons le premier succès de l'écurie Ramanah, qui a remporté l'épreuve de clôture par l'entremise de Masterofallisurvey. Une victoire qu'elle devra cependant partager avec l'écurie Narang, la photo-finish ne pouvant le départager de Bells Apostle.