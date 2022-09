Ile Maurice: Aveugle de naissance, Zainab Keenoo aspire à une vie presque normale...

Elle est née non-voyante mais cela n'a pas empêché l'adolescente d'avoir une scolarité à peu près normale. Arrivée en Grade 7, elle rencontre des difficultés, notamment à trouver des manuels scolaires en braille... Elle n'a que 14 ans mais elle veut réussir dans ses études, avancer, faire carrière et surtout arriver à tout faire normalement, à devenir une adulte indépendante. Pour cela, Zainab Keenoo sait depuis toujours qu'elle doit réussir sa scolarité, frayer son chemin à travers l'éducation. Cela, malgré les obstacles qu'elle a rencontrés sur son chemin jusqu'ici. "Depuis sa naissance, Zainab est aveugle. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller à l'école", explique Nasir Keenoo, fier de sa fille, qui est aujourd'hui en Grade 7 au SSS de Rivière-des-Anguilles.

Comment se passe donc son apprentissage à l'école ? "Elle suit les cours à l'aide de ses livres en braille et elle a en permanence son carer à ses côtés, qui agit comme ses yeux", confie toujours le papa. Il renchérit que jusqu'ici, il n'y a pas eu de gros problème dans la scolarité de sa fille. "Elle a toujours été douée dans ses études et elle a des bons résultats. Nou bien satisfé ek li..." Le hic, c'est que cette année, l'adolescente n'a pas eu plusieurs de ses manuels en braille et il lui en manque toujours quelques-uns à la veille des examens.

"Je peux me débrouiller avec mes études mais cela devient de plus en plus difficile de ne pas avoir ces livres, surtout pour suivre en classe. Donc ça ne va pas trop en ce moment." Comment se feront ses examens ? Selon Nasir Keenoo, l'école a convenu de faire les questionnaires en braille pour sa fille, ce qu'il apprécie beaucoup. "On espère qu'elle pourra briller encore une fois malgré les difficultés. Li enn batant li..."

Ce que veulent père et fille, c'est surtout attirer l'attention du ministère de l'Éducation sur l'indisponibilité des livres de Zainab Keenoo pour qu'une solution soit trouvée et qu'elle ne soit plus pénalisée. Ou encore qu'un bon samaritain leur tende la main en les aidant à avoir ces livres, indispensables à l'apprentissage de cette jeune habitante de Batimarais. "Met zis lanfaz lor sa bann liv-la, nou pa bizin nanié plis ki sa...", implore le papa. Avis à ceux qui pourraient donner un coup de pouce à cette adolescente méritante !