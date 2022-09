Cote d'Ivoire: 92e anniversaire de l'Arabie saoudite – Sem Abdullah Bin Hamad Alsobaiee dresse le bilan de la coopération avec Abidjan

L’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite en Côte d’Ivoire a célébré, le vendredi 23 septembre 2022, à Abidjan, le 92e anniversaire de l'unification dudit Royaume par le Roi Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud.

A cette occasion, Sem Abdullah Bin Hamad Alsobaiee, ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire s’est félicité du niveau des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Aussi a-t-il affirmé sa volonté « d’accorder plus d’attention à ce pays ami », partout où il sera. En ce qui concerne précisément le volet économique, le diplomate saoudien a transmis les félicitations du gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite au gouvernement ivoirien pour les progrès réalisés au cours de ces dix dernières années. Et ce, dans les domaines économique et sécuritaire, le diplomate saoudien a mis en évidence, les contributions de l’Arabie Saoudite au développement en Côte d'Ivoire.

Sem Abdullah Bin Hamad Alsobaiee a rappelé que les relations entre les deux pays se sont également accrues avec les contributions de l’Arabie Saoudite aux projets de développement en Côte d'Ivoire. « Notamment, dira-t-il, à travers les prêts concessionnels que le Fonds saoudien pour le développement a accordé au gouvernement ivoirien pour contribuer au financement de sept projets dans les secteurs d’infrastructure, de l'éducation, de la santé, de l'eau et du développement rural pour un montant total de 392,45 millions de riyals saoudiens soit, environ 104 millions de dollars us. »

Il faut noter que l’un des fruits de cette coopération est le Chu d’Abobo, dont la pose de la première a été effectuée en juillet 2022. Sans oublier la subvention d'un montant de 22,5 millions de riyals, soit l'équivalent de 6 millions de dollars us, allouée à la réalisation des programmes de forage des puits et au développement rural en Afrique de manière générale.

Selon lui, les relations entre son pays et la Côte d’Ivoire se sont consolidées davantage à travers la « coopération fructueuse et les échanges des visites » entre les responsables des deux pays. Evoquant la visite officielle du Président Alassane Ouattara au Royaume d’Arabie Saoudite en 2019, et celles qu’il a effectué dans le cadre du Hadj et de la Oumrah. Le diplomate a fait remarquer qu’il faut ajouter les visites d’amitié effectuées récemment par le Conseiller à la Cour Royale, M. Ahmed bin Abdulaziz Kattan. Visites qui, a-t-il insisté, ont abouti à la signature d'un accord-cadre de coopération entre l’Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire.

Représentant la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora Kandia Camara, sa collègue Nassénéba Touré Diané a salué l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et l’Arabie saoudite. Il faut noter que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avait à ses côtés la présidente de la Cour de Cassation, Chantal Camara, le Secrétaire général du Ministère en charge des Affaires Etrangères, Daouda Diabaté, des leaders religieux du Cosim et du Codis.

Mais aussi et surtout le ministre Konaté Sidiki, par ailleurs vice- président de l’Assemblée nationale. Plusieurs chefs de missions diplomatiques et d'organisations internationales ont pris part à cette cérémonie du 92e anniversaire de l'unification du Royaume d’Arabie Saoudite.

Légende photo : La ministre Touré Masseneba Diané( au micro) représentait la ministre d’Etat Kandia Camara aux côtés de Sem Abdullah Bin Hamad Alsobaiee ( ph : Bm)