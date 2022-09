Cote d'Ivoire: Paris - Adama Bictogo a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français

Deux rencontres de haut niveau. Le séjour en France de la délégation de députés ivoiriens, avec à sa tête le président Adama Bictogo, a été ponctué hier par les rencontres avec Gérard Larcher et Mme Yaël Braun-Pivet, respectivement président du Sénat et présidente de l'Assemblée nationale française.

Au Sénat français où a débuté la journée du président de la chambre basse du parlement ivoirien, l'hôte d'Adama Bictogo a exprimé sa joie de recevoir la délégation ivoirienne. Au cours d'un tête-à-tête de plus d'une demi-heure, les présidents des deux institutions ont fait le tour des questions liées à la sécurité en Afrique de l'ouest, à la formation des jeunes, au climat, à la culture, aux crises au Mali, en Guinée et au Burkina ainsi qu'au renforcement des relations entre les deux institutions.

" Ce fut un entretien très fructueux sur l'actualité et les sujets importants ", a indiqué Adama Bictogo. Et d'indiquer après la covid-19 qui a bouleversé les habitudes et les économies la guerre russo-ukrainienne replonge le monde entier dans un nouvel ordre. Face aux nouveaux défis, il est bon que la diplomatie parlementaire joue efficacement son rôle, a indiqué le député d'Agboville.

" Nous avons également évoqué la possibilité, au regard de l'excellence des relations entre les présidents Emmanuel Macro et Alassane Ouattara, de renforcer les liens entre nos deux parlements. Vous savez que les liens entre la Côte d'Ivoire et la France sont historiques et culturels. La Côte d'Ivoire est un partenaire économique de premier plan pour la France ", a-t-il fait savoir.

Les deux personnalités ont évoqué la restitution des biens culturels de la Côte d'ivoire. Il a été formulé le vœu que la démarche de restitution engagée par la France prenne en compte le désir de la Côte d'Ivoire de voir ses œuvres restituées.

Cap a été mis dans l'après-midi sur le siège de l'Assemblée nationale française où l'attendait son homologue Mme Yaël Braun-Pivet. Reçu au perron du palais Bourbon, Adama Bictogo a eu un entretien enrichissant avec son homologue français. Les questions de sécurité et les crises qui secouent le monde étaient au cœur des débats. Les deux personnalités ont partagé leur vision sur la coopération entre les deux institutions sœurs. " Nous nous sommes accordé sur le renforcement des liens qui existent entre nos deux pays. Nous avons convenu de travailler dans la vision pour accompagner nos deux pays dans la gestion de certaines crises que nous connaissons tous, notamment au Mali, en Guinée et au Burkina. Nous avons convenu de mutualiser nos efforts et mener des réflexions pour être des forces de propositions pour nos deux pays ", a confié le député d'Agboville. Qui a plaidé pour un engagement des sociétés françaises dans un partenariat gagnant avec les partenaires ivoiriens. Mme Yaël Braun-Pivet a été invitée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2023.