Cote d'Ivoire: France - Adama Bictogo a échangé avec le directeur du Programme INTER PARES

Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, est depuis le 19 septembre à Paris dans le cadre d'une visite de travail avec son homologue français et le président du Sénat français.

Avant le début de ses audiences aujourd'hui, le président de la chambre basse du parlement ivoirien a reçu hier en audience Jonathan Murphy, directeur du programme INTER PARES, venu spécialement de Bruxelles. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs points du partenariat signé entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le Programme INTER PARES en 2021 et qui est donc en cours depuis un an.

Ce partenariat vise, notamment, le renforcement des capacités en évaluation des politiques publiques et des mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale, celle des capacités législatives du personnel parlementaire et des députés des commissions, le renforcement de la participation citoyenne en particulier celle de la jeunesse Ivoirienne et de la société civile, le renforcement du leadership des femmes et les approches de genre, le renforcement de l'action parlementaire sur la protection de l'environnement dans le cadre du changement climatique.

Le président de l'Assemblée nationale a rappelé l'intérêt de ce type de collaboration qui permettra assurément aux parlementaires Ivoiriens d'être mieux outillés. " Dans le programme du Président de la République, Alassane Ouattara, qui mène le combat pour la bonne gouvernance, il est tout à fait indiqué pour l'Assemblée nationale dont l'une des missions est d'accompagner le gouvernement. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à rédiger un guide dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques ", a-t-il déclaré.

Tout en rappelant qu'un comité de rédaction a été constitué et il est déjà à la tâche. Selon lui, la Côte d'Ivoire devient de ce fait, la locomotive des pays Africains dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Par ailleurs, Adama Bictogo a ajouté qu'une commission a été mise en place et elle sera davantage renforcée. " C'est une importante rencontre que nous venons d'avoir. Je me réjouis de l'entretien que je viens d'avoir avec le Directeur du programme INTER PARES ", a terminé le président de l'Assemblée nationale ivoirienne.

Sa vision de la diplomatie parlementaire consistant à faire rayonner l'image de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, a insisté le député d'Agboville. " Nous avons discuté des réalisations de notre partenariat, de ses évolutions et nous avons regardé vers l'avenir. Quelles sont les possibilités de la continuation d'une coopération de soutien de l'Union Européenne et de notre projet envers le développement de l'Assemblée nationale Ivoirienne ", a dit pour sa part Jonathan Murphy. Il est à préciser que les activités du programme sont axées sur les députés et le personnel parlementaire.