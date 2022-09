Cote d'Ivoire: Mariatou Koné reçoit les félicitations de la Fondation Bill et Melinda Gates

Pas de répit pour la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné. En marge du sommet mondial sur la transformation de l'éducation qui se tient au siège des Nations Unies à New York, la première responsable de l'école ivoirienne a pris part à plusieurs activités en lien avec son secteur.

Il s'agit entre autres de la célébration du vingtième anniversaire du Partenariat Mondial pour l'Education, le dimanche 18 septembre dernier à la maison UNICEF de New York, et d'une rencontre de haut niveau organisée par la Fondation Bill et Melinda Gates.

La première activité qui a réuni plusieurs personnalités et responsables de la communauté éducative mondiale, a permis de retracer le parcours de cette entité qui regroupe plus de 80 pays, dont la Côte d'Ivoire et de mesurer son impact. Créé en 2002, le Partenariat mondial pour l'éducation est un partenariat multipartite et une plateforme de financement qui vise à renforcer les systèmes éducatifs dans les pays en développement. Et ce, afin d'augmenter considérablement le nombre d'enfants scolarisés et en apprentissage.

Quant à la seconde activité, elle a été initiée par la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle a réuni une vingtaine de personnalités du monde éducatif. La ministre Mariatou Koné a reçu les chaleureuses félicitations de ladite fondation pour son leadership, son dynamisme et les réformes qu'elle a initiées. Ainsi que pour son accession aux deux grandes instances de l'UNESCO lors de la 41e session de la conférence générale de cette organisation.

Il s'agit d'une part de son entrée au comité de pilotage de la commission internationale sur les futurs de l'éducation en tant que représentante des pays africains francophones et d'autre part, de son admission pour une durée de quatre ans en tant que représentante de l'éducation mondiale à la commission de haut niveau sur le développement du numérique. Pour ce qui est de la deuxième instance, il faut noter que c'est la deuxième personnalité africaine à y siéger après le Président rwandais, Paul Kagamé.