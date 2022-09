Cote d'Ivoire: Restauration de la réserve botanique de Divo-Un projet de planting de 174 000 arbres lancé

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a lancé, le vendredi 23 septembre 2022, le projet de restauration de la réserve botanique du Loh-Djiboua à Divo, en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Selon des sources officielles confirmées par le Centre d’information et de communication gouvernementale, ( Cicg).

Ce projet de restauration est une initiative du Centre international pour la recherche en agroforesterie de Côte d’Ivoire (Icraf-Ci), en collaboration avec le ministère des Eaux et forêts et Génie Bio.

Financé par l'Ong internationale One Tree Planted (Otp), le projet permettra à Icraf de planter 174 000 arbres sur 350 hectares dans la réserve botanique de Divo qui est aujourd'hui dégradée à plus de 65%. Faut-il le souligner, cette réserve botanique est un vaste patrimoine de la biosphère de 6 800 hectares. Ce qui explique l'engagement du ministère des Eaux et Forêts aux côtés de l'Icraf qui depuis 2021 a déjà planté 75 000 arbres avec les producteurs de cacao.

Le ministre des Eaux et forêts a traduit la gratitude du gouvernement au Centre international pour la Recherche en Agroforesterie et ses partenaires techniques impliqués dans le projet. L'Icraf-Ci, à travers ce projet de restauration de cette réserve botanique, fait œuvre utile pour le bien des communautés, a souligné le ministre Laurent Tchagba

La satisfaction fut grande pour Gondo Bertine, 3ème adjoint au maire de Divo et N'Guessan Denis 4ème vice-président du Conseil régional du Lôh-Djiboua qui dans leur allocution ont exprimé leurs chaleureux remerciements au ministre des Eaux et forêts pour son engagement à redorer ce patrimoine forestier.

Dr Kouamé Christophe, représentant-pays de l'Icraf-Ci, a, quant à lui, rappelé que ce projet est une opportunité et un tremplin pour son organisation de mettre en œuvre son expertise.