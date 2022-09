Afrique de l'Ouest: 47 responsables de banque reçoivent leur certificat en management stratégique

47 administrateurs, directeurs généraux et directeurs opérationnels en exercice dans les banques et établissements financiers de plusieurs pays africains ont reçu leur Certificats du programme Executive Management Stratégique banque (Cemstrat).

C’était au cours d’une cérémonie tenue le jeudi 22 septembre 2022 au siège de la Bceao. L’initiative est du Centre Ouest africain de formation et d’études bancaires (Cofeb) et Hec Paris.

Un parcours qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de capacité des dirigeants des banques et établissements financiers de l’union et de la sous-région, dans les domaines du management et de la stratégie bancaire.

Le Directeur général dudit centre assure que le programme de cette deuxième édition a permis aux dirigeants de renforcer leur leadership et leur capacité à mobiliser les équipes (talents, équipes-projets..) pour déployer avec impact les projets stratégiques de leur entreprises.

M. Ousmane Samba Mamadou de rappeler que cette formation de haut niveau a pour but de permettre des rencontres et d’échanges, entre pairs, entre hauts dirigeants d’institutions financières et bancaires, visant à favoriser le dialogue et la concertation entre les acteurs majeurs d’un secteur clé.

Dans cette même dynamique, le directeur académique du programme Cemsttrat, M. Bertrand Quelin, souligne qu’il a été également une opportunité pour bien maîtriser les mécanismes susceptibles de créer de la valeur et de réussir la transformation des acteurs économiques.

Le patron du centre ouest africain en question, estime que cette formation est un motif de satisfaction et un encouragement à continuer à proposer une offre de formation adaptée aux nouvelles exigences du marché, aux mutations des métiers de la banque et de la finance et aux nouveaux procédés de management, dans le contexte actuel de digitalisation accrue de l’activité bancaire.

Les équipes du Cofeb font savoir que cinq modules thématiques ont été dispensés, à savoir la transformation stratégique, la finance, la transformation digitale, le leadership et le développement des ressources stratégiques.

Ce qui fait dire à Armelle Dufour, directrice des programmes stratégiques internationaux d’Hec Paris, que ce parcours « s’intègre dans un dispositif général de trois programmes certifiants Hec Paris avec le lancement cette année de 16 autres programmes courts on line et à la carte, dit Live webinaire, sur des expertises de prospective, d’impact et de management qui répondent aux attentes des acteurs financières et bancaires ».

Pour Ousmane Samba Mamadou, cette nouvelle offre va permettre aux bénéficiaires de définir leurs propres parcours en complément aux certificats et de suivre les formations à leur propre rythme.

Pour le reste de l’année 2022, a-t-il confié, 13 webinaires sont inscrits au programme.

Le Cofeb fait noter que depuis 2013, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires, en management des ressources humaines (Cemrh), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (Cemstrat et CEB2D), proposés conjointement par le Cofeb et Hec Paris.