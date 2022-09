Algérie: Projet de loi de l'artiste - Proposition pour la création de marchés de l'art

Tizi-Ouzou — La création de marchés de l'art est l'une des propositions faites dimanche par les artistes des wilayas de Tizi-Ouzou et Boumerdes, lors des travaux d'un atelier pour l'élaboration du projet de loi de l'artiste. Lors de cet atelier organisé par le ministère de la culture et des arts et abrité par la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, des intervenants ont suggéré la création de marchés de l'art afin de permettre à certains artistes, les plasticiens notamment, qui ne gagnent pas de cachets lors des expositions, de vendre leurs œuvres.

C'est la proposition formulée par l'artiste plasticien, diplômé de l'école des beaux arts d'Azazga (Tizi-Ouzou), Kocila Tighilt et réitérée par le comédien Kharoubi Ahcene de la wilaya de Boumerdes. "Ce marché permettra aux artistes peintre, sculpteurs, dessinateurs et autres, de vendre leurs œuvres", a souligné M. Tighilt.

Pour les diplômés des établissements de formation artistique qui ne trouvent pas de débouchées, il a suggéré leur intégration dans différents secteurs.

Ahcene Kharoubi a proposé, pour sa part, la réouverture des salles de cinéma afin de relancer l'activité cinématographique et la récupération, par le secteur de la culture, des établissements culturels gérés par les Assemblées populaires communales (APC), vu que ces structures sont rarement utilisées pour leur vocation.

D'autres artistes présents à la rencontre ont proposé la "création d'une allocation pour les artistes qui ne travaillent pas, à l'instar de l'allocation chômage, afin d'aider cette frange".

L'atelier marqué par la présence de représentants du ministère de la Culture et des arts, de l'Office nationale des droits d'auteurs et droits voisins, du Conseil national des arts et des lettres, a été l'occasion pour les artistes de réitérer les questions liées à la sécurité sociale, à la retraite et autres préoccupations sociales et professionnelles de l'artiste.

Les propositions formulées seront transmises au ministère de tutelle afin d'être prises en considération lors de l'élaboration du projet de loi de l'artiste, a rappelé la directrice locale de la Culture, Nabila Goumeziane.

A noter que le ministère de la Culture et des arts a lancé depuis hier samedi, des ateliers régionaux à travers certaines wilayas, afin d'écouter les artistes et de recueillir leurs propositions, en perspective de l'élaboration du projet de loi de l'artiste, qui sera prêt en 2023.