Algérie: Engagement à appliquer les directives du Président afin de mettre les collectivités locales au service du citoyen

Alger — Plusieurs walis ont affirmé, dimanche à Alger, leur engagement à mettre en œuvre les directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à mettre les collectivités locales au service du citoyen et créer de la richesse. Dans ce contexte, le wali de Boumerdes, Yahiaten Yahia a affirmé, dans une déclaration à l'APS, que les directives que le président de la République a données hier en présidant l'ouverture des travaux de la réunion Gouvernement-walis, "ont souligné l'impératif de mettre l'intérêt du citoyen au cœur de toute activité des collectivités locales", ajoutant que ces directives sont une "référence pour que les walis et les instances concernées par la chose publique, prennent en charge les préoccupations du citoyen".

A ce propos, le wali de Boumerdes s'est félicité de la volonté de l'Etat de revoir les Codes communal et de wilaya, soulignant que cet amendement "est nécessaire afin d'inclure de nouvelles clauses au service du citoyen, créer de la richesse et renforcer le rôle des collectivités locales et les prérogatives du wali, selon la démarche de l'Algérie nouvelle".

Quant au wali d'Adrar, Larbi Bahloul a indiqué que les directives du Président de la République durant cette réunion visent "directement à résoudre les problèmes du citoyen et créer de la richesse et des emplois".

Les walis pourront également jouer "un rôle important dans l'éradication des disparités en matière de développement, en encourageant l'investissement public et privé".

Dans le même contexte, le wali d'El Ménéa, Mokhtar Benmalek, a déclaré que ces recommandations se veulent " un feu vert pour les walis, afin de gérer les fondamentaux économiques, particulièrement dans le domaine de l'agriculture et de l'investissement", affirmant que l'amendement prévu des deux Code communal et de wilaya, a pour objectif, "d'être au diapason du sursaut économique que connait l'Algérie, d'autant plus que la commune est appelée à contribuer à la création de richesses".

A son tour, le wali de Tindouf, Mokhbi Mohamed, a indiqué que les recommandations du Président Tebboune pour les walis, " place l'Administration locale au service du citoyen".

Quant au wali de Tissemsilt, Nahila Laaredj, il estime que " le wali est tenu de formuler une stratégie claire et globale au niveau local", qui repose sur la collaboration avec tous les secteurs, en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen dans le respect des lois de la République et en application des recommandations du président de la République.

Présidant l'ouverture des travaux de cette rencontre, le Président Tebboune avait exhorté les walis à poursuivre la prise en charge des préoccupations du citoyen pour instaurer un Etat basé sur l'égalité, soulignant que le citoyen est l'alpha et l'oméga de la République.

Les travaux de la rencontre Gouvernement-walis se poursuivent pour la deuxième journée, avec trois ateliers sur "le rôle des Collectivités locales dans la relance de l'investissement", " la diversification des ressources financières pour un développement local" et "le rôle du wali dans le processus de développement économique local".

Le premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane devra présider, dimanche, la séance de clôture qui sera sanctionnée par une série de recommandations.