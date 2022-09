Madagascar: Chronique de Mickey - Avoir vingt ans en 2022

Les parents de ces " gosses " doivent se morfondre parce qu'ils ne savent pas comment se comporter avec leurs progénitures. Quand on a eu vingt ans et plus en 2000 et quand l'échelle de valeurs sociales avait comme l'éducation, le primaire, le secondaire et enfin au minimum le baccalauréat pour avoir des fonctions dignes de leurs parents pour la suite.

Aujourd'hui, les choses sont autres, les curseurs sont autres, ces enfants de 2022, pensent autrement. Issus de la génération d'Andry Rajoelina, ils ou elles pensent d'une autre manière avec des valeurs différentes. Si une tendance lourde sociologique demeure comme les couches de nantis socio-économiques avec un pedigree " classique " : bon baccalauréat, grandes écoles et emplois de haut niveau à la clé. La majorité, sauf à quelques exceptions près, la grande majorité vit dans un autre monde.

Inspirés, peut-être par les dirigeants politiques, du moment, du pays, l'éducation n'est plus considérée comme moteur de l'ascension sociale et n'est plus prioritaire. Les affaires sont devenues les moyens de parvenir à un seul et unique objectif, devenir riche matériellement c'est-à-dire avoir une belle maison, une voiture à faire envier à tout le monde. Voilà l'idéal parfait pour cette génération.

Dans cette affaire, tout un plan culturel est tombé dans l'oubli voire dans le mépris, ce que veut cette génération maintenant est de voir leur pays revenir dans le giron du pouvoir français, ils rêvent d'une France des " allocs ", d'un Etat providence de rêve. Ils n'ont aucune idée de la France qui trime, d'une France qui se bat contre le chômage mais, c'est l'image à travers les chaînes de télévision par satellite qui influent sur leurs pensées.

Cette génération, si elle savait que où qu'on soit, la culture du travail est à acquérir et qu'il faut persévérer en permanence et c'est loin du " mora mora ".