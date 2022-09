Madagascar: Concert - Orelsan s'offre un moment d'intimité avec ses fans

Orelsan a tissé un lien avec ses fans lors de son premier concert au palais des sports de Mahamasina dans la soirée du vendredi 23 septembre. Un instant de liesse. Le rappeur français Aurélien Cotentin dit Orelsan a fait chavirer les jeunes tananariviens en concédant un spectacle d'envergure sur le devant de la plus grande scène de la capitale. Après de longues heures d'attentes et d'impatience est avec un tonnerre de cris de joie et d'acclamations unanimes a accueilli l'entrée fascinante du rappeur français et ses musiciens vers 20 heures. L' artiste à multi-talents a fait une sorte de duo avec le public en chantant ses tubes phares comme la quête, Athena, Odeur de l'essence,etc. Des artistes locaux tels que Shyn, Denise et Ga-Ei sont venus l'épauler tout en faisant une prestation de haut niveau en plus du groupe trois pour cent qui a réchauffé la fête quelques minutes avant Orelsan.

Le grand show a ému les fêtards nocturnes. En tant qu'amateur de jeu vidéo, l'artiste a prévu une partie de "civilisation figurer"avec Antsa et Mahandry pour le lancement des cadeaux à ses fans. "C'était vraiment une soirée inoubliable pour moi. Je n'imaginais pas qu'il ferait un concert à Madagascar un jour. Moi personnellement, c'est mon premier concert mais comme il s'agissait d'Orelsan, il était hors de question que je le rate. Tout le monde était aussi dans l'ambiance. Ce que je n'ai pas du tout apprécié c'était le retard. J'ai été arrivée à 17h30 en sachant que le spectacle débutera à 18h. Malheureusement,Ça n' a commencé qu'à 20h"

affirme Aiky Ramanarivosoa, l'une des Jeunes fans d'Orelsan.

Un succès inattendu Orelsan et son organisateur ne s'attendait pas du tout à l'arrivée d'un grand nombre de public durant le show.

"C'était une soirée époustouflante. Je ne pensais pas que j'allais avoir un accueil très chaleureux. Le spectacle s'est bien passé. Les techniciens ont assuré. Ce qui m'a touché le plus c'est d'entendre les gens chanter et surtout la présence de Denise, Shyn et Ga-Ei" confirme Orelsan, le rappeur.

Selon Nicolas, l'organisateur du concert, le show d'Orelsan à Madagascar a été proche de celui qu'ils ont organisé à l'extérieur . "Les équipes venues de France et de Madagascar étaient hyper content. Le public malgache a été très réceptif avec un grand élan collectif et cela nous donne envie de faire plein de choses et on pense que nous allons poursuivre avec d'autres choses" ajoute t-il.

Après sa première fois, Orelsan lancera un appel à projet pour accompagner les gens dans la culture un peu jeune comme la musique, le cinéma et les jeux vidéos. L'artisre envisage de réorganiser un nouveau spectacle dans le pays pour l'avenir.