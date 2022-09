Madagascar: FOOTBALL - CAN U23 - Les Barea étrillent les Pirates

L'équipe Espoir malgache a défait sur le score fleuve de 5 à 0 la sélection seychelloise samedi à Mahamasina. Ce match compte pour le match aller du premier tour qualificatif à la Can.

Comme à l'entrainement. Madagascar est à un pas du deuxième tour après la belle victoire face aux Seychelles au match aller de ce samedi au stade Barea à Mahamasina. Ce match est qualificatif à la coupe d'Afrique des nations U23. Les Barea ont pulvérisé les Pirates seychellois sur le score large de 5 buts à 0 devant leur public d'environ sept-mille-cinq-cent. La sélection hôte a dominé et maitrisé la situation tandis que les Pirates ont, de leur côté, subi durant presque les 90 minutes réglementaires.

Les protégés du sélectionneur Herimanitra Rabeharisoa dit Hery Be ont imposé leur rouleau compresseur dès l'entame de la rencontre. Le défenseur du Mama FC Mahavy Randrianarisoa tente de piquer de sa tête au deuxième poteau et la balle a frôlé tout près du poteau (9e). Jean Elisco Nomenjana-hary de l'Elgeco Plus rate, par la suite, un coup franc visant le deuxième poteau. L'attaquant du club égyptien d'El Gouna, Arnaud Randrianantenaina ouvre la marque à la 11e minute en éliminant le portier des Pirates, Dullah Morel.

Le tandem El Hadary Raheriniaina qui évolue au St Michel United des Seychelles et Arnaud a fonctionné à merveille dans le bloc offensif. Servi par Elisco, El Hadary inscrit le deuxième but malgache à la 16e minute. Le milieu offensif de St Michel United poursuit le pressing et frappe en puissance à l'entrée de la surface après avoir éliminé deux défenseurs des Pirates et en profitant la sortie de leur gardien mais le ballon passe à coté du poteau.

Belle entente

L'attaquant de l'El Gouna Arnaud enfonce le clou et marque le troisième but des Barea. Au retour des vestiaires, les Barea poursuivent leur domination. Le milieu de l'A.Dato FC, Jinidy Joël Justin signe, pour sa part, le quatrième but malgache en poussant la balle au fond du filet dans un cafouillage dans petite surface (48e). En difficulté, les Pirates ont beau rebeller pour réduire l'écart mais ils ratent à la finition leur peu d'occasions. Les Barea obtiennent un penalty à la 85e minute, faute d'Elie Sopha sur Elisco à l'entrée gauche de la surface. Specta-culaire, le capitaine Kalvin Paul place la balle sur le petit filet droit. "Il y a une entente super sur le terrain et à l'extérieur. On a bien préparé ce match et ça a payé, ... et on va essayer de reproduire le succès au retour", lance le capitaine des Barea, Kalvin Paul.

"Je suis content de cette victoire. On l'a eu malgré le court temps de préparation. C'est le plus important... Ce n'est pas encore satisfaisant. Nous respectons l'adversaire et nous allons encore rectifier les erreurs au retour", a mentionné le coach Hery be après le match. "Les Malgaches jouent super bien. Notre jeune équipe a subi. On va rectifier le match retour, réorganiser l'équipe... La qualification sera compliquée mais dans la vie, rien est impossible", a exprimé coach seychellois Marcel Nolin. Les deux équipes s'affronteront encore en match retour ce mardi 27 septembre dans le même stade de Barea Mahamasina.