Madagascar/Congo-Brazzaville: CAN 2023 - Les Barea et les Diables rouges se neutralisent

Résultat logique. Les Barea de Madagascar et les Diables rouges du Congo Brazzaville se sont séparés sur le score de trois partout lors du match amical de ce samedi au stade El Bachir Mohammedia, à trente kilomètres de Casa-blanca au Maroc. Ce pays maghrébin est, durant la fenêtre Fifa du 19 au 27 septembre, la capitale du football africain. Les Diables rouges ont dominé et ont toujours mené au score. Les Congolais ouvrent la marque par un pénalty à la 16e minute, but signé Mbeza Kambaleke Guy Morel.

Ces derniers creusent l'écart à la 23e minute, but signé Dema José. L'équipe du coach Nicolas Dupuis remonte la pente et réduit l'écart à la 27e minute (1 à 2) grâce au but de Voavy Paulin. Les Diables rouges mènent 2 buts à 1 à la pause. Au retour des vestiaires, les Barea ont tout fait pour inverser la tendance. Ibrahim Hamada inscrit le but de l'égalisation à deux partout à la 60e minute. Peu après, les Congolais marquent leur troisième but et devancent

3 buts à 2. Le but a été signé Maoun-gou Prestige.

Amélioration

Le portier de l'Elgeco Plus Nina Rakotoha-simbola s'est trompé en croyant que le porteur du ballon a été en position d'hors jeu. Le sélectionneur des Barea a procédé à trois remplacements à 20 minutes de la fin du match, Enzo Bovis, Hery et Jean Martin Rakotonirina "Tsiry" à la place de Voavy Paulin, Tantely Randrianiaina et Alexandre Ramalingom, et peu après Berajo Razafindrabe remplace Zotsara Randriam-bololona.

À quelques minutes du coup de sifflet final, Marco Ilaimaharitra marque le troisième but malgache sur pénalty à la 85e minute, le but de l'égalisation. "On est dans la continuité, à progresser. On est en train de tester les joueurs locaux et on en profite d'un tel match amical. On peut bien s'appuyer avec les locaux ... On a eu un peu trop de respect envers l'équipe du Congo. Au début on a perdu le terrain et les duels de façon logique. Ensuite on était en réaction et au fil du match les choses se sont améliorées" analyse le coach Dupuis.

Le sélectionneur des Diables rouges, le Belge Paul Put a pour sa part dit que "on a aligné plusieurs nouveaux joueurs, et cela a pris trop de temps pour s'adapter. On a pris du temps pour rentrer dans le match. On a encore du travail à faire. On a mis beaucoup de pressions au début mais après on a lâché".

Les Barea joueront leur deuxième match amical officiel ce mardi à la même heure, à 19h heure malgache contre les Guépards du Bénin, 91e au classement Fifa. Ces matches amicaux entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale A à la troisième et quatrième journée qualificative à la coupe d'Afri-que des nations pour les moins de 23 ans, contre la sélection centrafricaine au mois de mars.