Madagascar: Basketball - N1A - Le COSPN remporte la coupe de la ligue du play-off

Le rideau est tombé sur le play-off du championnat de Madagascar N1A hommes qui s'est joué du 16 au 25 septembre au complexe sportif de Mahajanga dans la région du Boeny. Le Club omni-sport de la police nationale (COSPN) a battu SEBAM sur le score de 72-70 à l'issue des quatre quarts temps très disputés où le suspens a retenu l'assistance en haleine jusqu'au coup du sifflet final.

En finale pour déterminer le grand gagnant du tournoi, le président du COSPN Samy Olivier Harison a tenu son pari. Il a affirmé avant la grande finale de la coupe de la ligue, appellation de la grande finale entre le premier du play-off, le COSPN et le second du classement, SEBAM que " nous sommes venus ici pour montrer que les joueurs du COSPN, représentant de Madagascar au " Road to BAL " sont totalement prêts. Le play-off n'est qu'une répétition générale pour évaluer le niveau de notre équipe. C'est une sorte d'auto évaluation pour détecter les lacunes afin de les rectifier. Pour le " Road to BAL ", nous allons recruter quatre joueurs plus expérimentés dont deux sont issus des états-Unis d'Amérique et deux nouvelles recrues ici à Madagascar ", conclut-il. Durant le premier quart temps de la grande finale, les deux équipes ont été dos à dos et COSPN n'a mené que de trois points (13-10).

Une faiblesse

Le mano à mano a continué durant le deuxième quart temps avec une légère avance de quatre points de la bande à Bila (35-31). Les troisième et quatrième quart temps sont très disputés. Les protégés de Richardin Ratsitokana, coach de COSPN ont un net avantage sur la conservation de la balle en maitrisant le temps de la possession de 24 secondes. Au contraire, les basketteurs de Boeny ont perdu beaucoup de balles et ont raté beaucoup de tirs. Une faiblesse dont ils ont payé cash à la fin du temps réglementaire.

La troisième phase du championnat de Madagascar appelée " final four " sera disputée du 29 octobre au 6 novembre au palais des sports de Mahamasina réunissant les quatre équipes dont COSPN (6 Victoires, 1 défaite 13 points), SEBAM (5 victoires, 2 défaites 12 points), ASCUT (5 victoires, 2 défaites 12 points) et GNBC (4 victoires, 3 défaites 11 points).