Madagascar: Moto sportive - IMT - Victoire de Nirina Harison sur Kawazaki ZS10

La Kawazaki en démonstration. Deux pilotes de cette marque s'installent sur la plus haute marche du podium de l'Imerinkasinina Motul Trophy, comptant pour la 3e manche du championnat d'Analamanga de Road Racing, ce samedi à Imerin-kasinina. Nirina Harison Jesse Rynho sur Kawazaki ZS10 du club Just Ride SBT remporte la victoire en réalisant un meilleur temps de 2'15"740. Il a été talonné par Pierre Valin qui conduit une Kawazaki ZX10R. Il a bouclé le circuit long de 4,300km, un parcours très technique en 2'16"217. Haga Rabary sur Uskvarna FS450 dans la catégorie Super motard du club Vrom complète le podium avec un meilleur chrono de 2'16"748.

Le vainqueur de la précédente édition en fin mai, Anjouan Randrianarison sur BMW S1000SR finit au pied du podium. Il n'a pas fait mieux que 2'21"715 de meilleur temps alors qu'il a effectué le même parcours en 2'16" lors de la course d'il y a trois mois. Larissa Rato-vonar sur Suzuki GSY 600 confirme sa suprématie et remporte le trophée de la catégorie féminine. Elle a été classée cinquième au classement général toutes catégories confondues avec un meilleur chrono de 2'39"134. Elle a été suivie par Rovatiana Randrianalison sur Honda CBR 600 RR (2'51"988).

Sans incident majeur

Jean-Marc Rajaobelison, président du Maxiscooter, organisateur de la course se dit satisfait de l'organisation. "L'événement s'est déroulé sans incident. Malgré le retard de plus d'une heure du coup d'envoi de la première manche, le timing a été respecté grâce à la bonne gestion des inter manches et la course a pris fin à 15 heures trente au lieu de 16 heures trente prévue" souligne Jean-Marc Rajaobelison.

"De plus, nous avons anticipé l'aspect sécurité, assurer la propreté de la piste, grâce à l'étroite collaboration avec la gendarmerie et les riverains" poursuit-il. Cette Course de référence de Road Racing sur asphalte, la deuxième cette saison à Imerinkasinina a réuni quarante trois pilotes. C'est la quatrième depuis la première édition en 2019. La prochaine et quatrième manche d'Analamanga de Road Racing aura lieu le 23 octobre à la Batac à Arovini-mamo.