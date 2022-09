Afrique: Plus de 200 exposants de 11 pays attendus au salon "Mosta Expo"

Mostaganem — Plus de 200 exposants nationaux et étrangers prendront part à la 2e édition du salon international de l'agriculture "Mosta Expo" qui se tiendra à Mostaganem du 27 au 29 septembre courant, a-t-on appris dimanche des organisateurs. Cette manifestation économique vise à créer un espace de communication entre acteurs du secteur, renforcer les échanges et transactions entre participants venus de différentes wilayas du pays et de pays étrangers, notamment dans le domaine technique et de l'innovation, en plus d'exposer les potentialités nationales dans ce domaine et chercher des opportunités de ce créneau dans les marchés mondiaux.

Les participants activent dans les secteurs de la production, de l'élevage du bétail, des machines, des fournitures, du matériel agricole, de l'industrie agro alimentaire, de la transformation, de l'emballage, de la réfrigération, de l'irrigation, de l'énergie, des énergies renouvelables, du transport, de l'exportation, de l'assurance et de la recherche scientifique, ainsi que des instances financières, universitaire et professionnelles et startups, selon la même source.

Au programme de cette manifestation, qui sera abritée par le parc d'attractions et de loisirs "Mosta Land", plusieurs conférences et ateliers de formation sur " Les fermes de l'avenir", "le système d'irrigation intelligent", "la sécheresse et la gestion de l'eau en temps de crise", "l'aquaculture intégrée à l'agriculture", et "la production des semences en Algérie".

Les participants débattront également des biotechnologies au service de l'agriculture, de la production laitière en Algérie, l'assurance contre les risques et les changements climatiques, filière oléicole et développement de la production oléicole, ainsi que des dernières innovations et techniques modernes utilisées dans le domaine agricole.

Le Salon "Mosta Expo", organisé sous le slogan "le fruit des années soixante d'un travail durable pour parvenir à la sécurité alimentaire", est organisé sous l'égide du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du wali de Mostaganem, à l'initiative de la Chambre nationale et de wilaya agricoles et la Direction des services agricoles pour valoriser le potentiel du secteur, développer les techniques, trouver des solutions innovantes et ouvrir de nouvelles perspectives devant les professionnels, ont souligné les organisateurs.