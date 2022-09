Algérie: Déclaration de politique générale du Gouvernement - Renforcer les capacités du système national de défense

Alger — L'Armée nationale populaire (ANP) s'attèle à réunir toutes les conditions pour le développement et le renforcement des capacités du système national de défense, souligne la Déclaration de politique générale du Gouvernement, qui sera présentée début octobre à l'Assemblée populaire nationale (APN). "Dans le cadre de ses nobles missions constitutionnelles et à la lumière des directives et des orientations du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et s'inscrivant dans le contexte géopolitique régional et international, l'ANP s'attèle, sans cesse, à déployer tous les moyens humains et matériels et à réunir toutes les conditions pour le développement et le renforcement des capacités du système national de défense", précise le document qui sera présenté le 3 octobre prochain par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

A ce titre, l'ANP "poursuit la mise en œuvre du programme tracé par le haut commandement en matière de disponibilité opérationnelle", relève la Déclaration qui note que "les résultats probants des exercices tactiques effectués durant l'année de préparation au combat 2021/2022, témoignent du niveau élevé atteint par nos forces armées en matière de maîtrise des technologies modernes et des systèmes d'armes complexes".

En matière de lutte contre le terrorisme et les différents types de crimes organisés, l'ANP a intensifié la pression exercée sur les résidus du terrorisme, à travers la multiplication des opérations offensives dynamiques, ce qui a fait perdre, à ces criminels, toute initiative ou liberté de mouvement".

Elle s'est attelée aussi à lutter contre le crime organise transfrontalier, notamment la contrebande et le trafic de drogue ainsi que l'immigration clandestine et la traite des personnes, y compris la protection des zones sensibles et sites névralgiques, lesquels constituent également une "préoccupation majeure" de l'ANP qui maintient, avec le soutien indéfectible du Gouvernement et en étroite collaboration avec les services de sécurité, "une lutte sans relâche contre ces phénomènes criminels".

La Déclaration de politique générale du gouvernement souligne, par ailleurs, qu'"afin d'assurer l'égalité des chances aux jeunes algériens souhaitant faire carrière dans ses rangs, l'ANP a amélioré les performances de son système de recrutement par l'élargissement de l'accès à son site web de préinscription au profit des catégories des sous-officiers et hommes du rang".

"S'ajoute à cela la poursuite des actions, permettant à la femme algérienne d'occuper un rôle pivot dans le processus de développement des capacités de nos Forces armées", indique la même source.

Le document souligne, en outre, que "dans le cadre de sa vision orientée vers le futur, qui consacre et incarne la cohésion nationale entre le peuple et son armée et dans un souci de garantir plus de disponibilité et plus de professionnalisme de la composante humaine, l'ANP a initié un projet de loi relative à la réserve militaire, qui a été adopté par le Parlement et qui reflète clairement la volonté forte du haut commandement de protéger les intérêts supérieurs de la nation".

L'ANP n'a ménagé aucun effort en matière de coopération bilatérale et multilatérale par la densification des actions de coopération militaire, notamment avec les pays du sahel autour des questions de la lutte antiterroriste, de la lutte contre la subversion et le crime organisé transfrontalier ainsi qu'avec les différentes organisations gouvernementales internationales et régionales.

Dans le domaine humanitaire, l'ANP "contribue aux opérations d'acheminement des aides humanitaires au profit de pays frères et amis, particulièrement ceux du voisinage".

Il s'agit aussi du "développement de l'industrie militaire, par le soutien du tissu économique à travers des partenariats diversifiés et la création de nouveaux établissements tels que "l'Etablissement de fabrication des systèmes énergétiques" et le "Centre de démilitarisation des munitions".

Il s'agit également du "désenclavement des zones d'ombre, par la concrétisation des opérations confiées à l'ANP et la prise en charge sanitaire des citoyens des zones enclavées tout en assistant, chaque fois que nécessaire, le secteur de la santé publique.

L'ANP est "pleinement engagée" dans la concrétisation des opérations de sauvetage et d'assistance des populations lors de catastrophes naturelles et de perturbations climatiques.

La Déclaration relève que l'ANP ne ménage aucun effort en matière de "consolidation des fondements de l'Algérie nouvelle, par l'appui de l'ANP aux forces vives du pays qui vouent, pour la nation, une loyauté forte et des sentiments nobles, et leur accompagnement dans l'optique de consolider l'unité nationale et raffermir le front interne".

A ce titre, "l'ANP s'inscrit entièrement dans l'initiative "Main tendue" de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale", indique la Déclaration de politique générale du gouvernement.