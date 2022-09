Algérie: Décès de Zineb El Mili - Bouslimani présente ses condoléances

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a présenté ses condoléances à la famille de la moudjahida et journaliste Zineb El Mili décédée, samedi, à l'âge de 87 ans.

M. Bouslimani a présenté ses "sincères condoléances et sa compassion à la famille de la défunte, priant Allah le Tout puissant de l'entourer de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens".

Journaliste au quotidien Ech-chaab, elle était connue pour sa bravoure, ses avis politiques et ses contributions culturelles défendant l'Algérie et son histoire et pour le grand intérêt qu'elle accordait au patrimoine algérien immatériel.