Algérie: M. Belabed préside une conférence nationale d'évaluation de la rentrée scolaire 2022-2023

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a présidé, par vidéoconférence, une conférence nationale consacrée au suivi et à l'évaluation de la récente rentrée scolaire, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. M.Belabed "a présidé, samedi soir, une conférence nationale, depuis le siège du ministère par vidéoconférence, à laquelle ont assisté des cadres de l'administration centrale et les directeurs de l'Education, consacrée au suivi et à l'évaluation de la rentrée scolaire 2022/2023 dans chacune des wilayas en détails", précise la même source.

Lors de la rencontre, le ministre a affirmé que "les conférences nationales tenues tout au long de la saison estivale, aussi bien par visioconférence qu'en présentiel, sur les préparatifs de la rentrée scolaire, ont permis une bonne maîtrise de la rentrée des classes, en ce sens que tous les indicateurs sont positifs", note la même source.

Il faudra "faire preuve de vigilance et suivre minutieusement ce qui se passe sur le terrain au niveau des wilayas, afin d'assurer une scolarisation de nos enfants dans les meilleures conditions et pouvoir intervenir au moment opportun pour résoudre toute éventuelle situation complexe", a soutenu le ministre.

La conférence d'aujourd'hui, précise le communiqué, a été consacrée "au suivi et à l'évaluation des deux premiers jours de la rentrée des classes, au niveau de vingt (20) wilayas, en se penchant sur les détails de cette opération, en attendant de poursuivre la tenue de conférences nationales pour s'enquérir de la situation dans les autres wilayas".

"L'accent été également mis sur l'opération de vente et la disponibilité du livre scolaire, l'encadrement pédagogique et administratif, l'équipement des établissements éducatifs en tablettes, la présentation des repas dans les cantines au premier jour de la rentrée, la couverture des écoles en livre d'anglais destiné aux élèves de troisième année primaire, le taux d'avancement du versement de l'allocation de 5.000 da et d'autres opérations programmées", ajoute la même source.

"Il a également été question de certaines situations exceptionnelles qu'ont connues certains établissements, lesquelles ont été prises en charge à temps".

Par ailleurs, M. Belabed a indiqué que "l'organisation de telles réunions d'évaluation permet aux directeurs de l'éducation d'échanger leurs expériences notamment en ce qui concerne le traitement des questions similaires", appelant à "la vigilance et à consentir davantage d'efforts pour suivre sur le terrain la situation au niveau des établissements scolaires".