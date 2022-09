Algérie: RGPH - Fournir une base de données pour élaborer des programmes de développement prometteurs

Alger — Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil, a affirmé, dimanche à Alger, que le 6e Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2022) revêtait une importance nationale qui se traduit principalement dans la mise à disposition de données détaillées permettant l'élaboration de politiques et des programmes de développement prometteurs. M. Cherhabil s'exprimait lors du coup d'envoi du 6e RGPH, donné en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad, et en présence du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, à la Place Aïssat-Idir (commune de Sidi M'hamed).

Le ministre a fait observer, dans ce sillage, que l'organisation de ce recensement se voulait "une étape importante dans le cadre de la réalisation des objectifs du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", ajoutant que l'opération intervenait au titre de "la mise en œuvre du plan d'action du Gouvernement visant à mettre au point des politiques publiques et des plans de développement nationaux et locaux, empreints de rationalisme et d'efficacité, et plus innovants et plus équitables".

Il a en outre rappelé que "l'Algérie est devenue, après chaque recensement général, plus forte, car les résultats obtenus lui ont permis, à chaque fois, de relever des défis et de se fixer de nouveaux objectifs en phase avec la réalité socioéconomique".

A cette occasion, le ministre a instruit les recenseurs à "faire preuve de discrétion et de confidentialité dans le cadre du respect du devoir de réserve prévu par la loi".

Evoquant les préparatifs de cet "événement national important", il a rappelé le lancement d'un "programme de formation au profit de plus de 8.000 agents de contrôle et 53.000 agents de recensement à travers 58 wilayas". Il citera aussi "l'utilisation, pour la première fois, de plus de 57.000 tablettes électroniques intelligentes équipées de puces téléphoniques de 4e génération pour une collecte facile et rapide des informations".

Lire aussi: Lancement du 6e Recensement général de la population et de l'habitat

Pour sa part, M. Merad a souligné que "cette opération nationale devant être couronnée par l'obtention d'une base statistique précise et actualisée, permettra une planification plus efficace des politiques publiques et l'élaboration de programmes de développement adaptés aux besoins de la population de manière à améliorer le cadre de vie du citoyen, à assurer des services publics de qualité à la hauteur de leurs aspirations et à s'adapter aux mutations socioéconomiques actuelles".

Il a rappelé, dans ce contexte, que son secteur "a arrêté une série de mesures préparatoires pour assurer le bon déroulement de l'opération à l'échelle nationale, notamment à travers la mobilisation de plus de 67.000 fonctionnaires parmi les ingénieurs de wilayas, délégués communaux, formateurs, contrôleurs et agents de recensement, outre la mobilisation de plus de 12 000 véhicules pour le déplacement du personnel chargé de mener l'opération".

Le ministère de l'Intérieur a accordé "une grande importance" à la formation de l'élément humain chargé de mener cette opération, "choisi par les services communaux parmi les jeunes universitaires et employés de l'insertion professionnelle", et veillé à garantir "les meilleures conditions de formation dès le début du mois en cours, en coordination avec l'Office national des statistiques (ONS), pour leur permettre d'accomplir immédiatement leurs misions, notamment en ce qui concerne la parfaite maîtrise des outils technologiques", a-t-il précisé.

Il a ajouté que "les services de sécurité, tous corps confondus, veillent à assurer l'encadrement sécuritaire de cette opération et son déroulement dans les meilleurs conditions".

Parallèlement, le ministre a souligné que "la réussite du recensement dépendra de la contribution et de l'adhésion du citoyen à cette opération pour faciliter le travail des agents de recensement, et partant construire l'avenir de notre pays sur des bases solides".

M. Merad a saisi l'occasion pour souligner que le lancement du 6e Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2022) coïncide avec la tenue de la rencontre Gouvernement-walis qui a constitué "pour le président de la République une occasion renouvelée pour rappeler l'importance qu'il voue à l'amélioration du cadre de vie de la population de manière globale et équilibrée, en se référent à des indicateurs reflétant la réalité du développement".