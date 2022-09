Madagascar: Tennis - Orange Team Trophy - Kanto, Larry, Pierre et Christian vainqueurs

Une réussite organisationnelle. Le rideau est tombé sur le second tournoi de tennis appelé " Orange Team Trophy " qui s'est tenu au Country Club Ilafy samedi et dimanche. L'équipe de BEAST composée de Kanto Rafaliharisoanavalona (Mada-gascar Ground Handling), de Larry Andriamalala (Centre Poids Lourds), Pierre Rafaralahy (Ministère de la Défense Nationale) et de Christian Rahelison (Krealiz Communication) s'est imposée hier devant l'équipe de SMASH formée par Sydonie Rakotondrabako (Sipem), de Liva Rajoelison (M E F), d'Adrien Randriamilamina (M C S) et d'Alain Rakotobe (Hasina Travel Tours). Alain Rakotondrainibe, Sydonie Rakotondrabako et Liva Rajoelson ont été parmi les finalistes malheureux de l'édition de l'année dernière avec d'autre formation.

La famille Josoa Rakotonindriana, propriétaire du lieu et organisateur du tournoi, a su transmettre aux joueurs et spectateurs, leur passion pour la discipline qu'est le tennis. Le tournoi Orange Team Trophy est un tournoi de tennis réservé aux cadres des sociétés, dirigeants d'entreprises et leurs familles. C'est donc une frange aisée de la population, qui mérite elle aussi d'être sensibilisée et mobilisée pour qu'elle fasse partie intégrante du monde tennistique.

Le Country Club prend part au développement du tennis à Madagascar surtout que le poids du nom de chaque participant et les noms de leurs sociétés respectives en tant que dirigeants et cadres auprès de leurs entreprises et sociétés apporteront à coup sûr un plus pour l'essor de l'économie et du tennis en général à Madagascar.

Josoa Rakotonindriana n'a pas caché sa joie du fait de la réussite du tournoi qui est devenu un " must " et un rendez-vous devenu un culte pour les amateurs de la petite balle jaune. Il a expliqué que " la deuxième formule Orange Team Trophy est une réussite totale, les participants sont tous satisfaits et les deux jours paraissent insuffisants pour eux. Un nouveau rendez-vous a été déjà fixé pour l'ALLIANZ Vintage Cup les 22 et 23 octobre, toujours au Country Club d'Ilafy ".