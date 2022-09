Ile Maurice: Tourisme à Maurice - Opération séduction des visiteurs français

Une délégation d'une quarantaine d'organisations et d'entreprises du tourisme, menée par le ministre mauricien Steven Obeegadoo, a été au Salon français des professionnels du tourisme et des voyages qui s'est tenu sur trois jours, soit du 20 au 22 septembre 2022 dernier. Elle comptait les institutions comme la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), la Tourism Authority, Air Mauritius et des acteurs du privé. Cet événement a réuni trente quatre mille professionnels du secteur. Steven Obeegadoo, le ministre du Tourisme, a animé une conférence de presse, vendredi dernier, pour faire état de sa mission à Paris.

Il indique que l'objectif était d'accroître les efforts de marketing et de donner plus de visibilité à la destination mauricienne ainsi que de voir les analyses et perspectives ainsi que les changements dans le profil des touristes français. Il a fait ressortir qu'"avant la Covid-19, les arrivées de la France métropolitaine ajoutées à celles de l'île de la Réunion, représentaient un tiers des touristes. Aujourd'hui, le taux de récupération pour la France métropolitaine tourne autour de 90 % déjà. C'est un marché qui prend plus d'importance par rapport à la situation avant Covid-19. Il aide à pallier le fait que la Chine soit restée fermée, que l'Inde ait redémarré plus tard et que la Réunion ait eu des difficultés".

D'ajouter que Maurice est désormais dans le Top 10 des destinations préférées des touristes de l'Hexagone.

L'assurance de choix

Et que pour les perspectives, c'est déjà l'assurance de choix dans les ambitions touristiques des Français ajoutée à la connectivité aérienne. Car à partir d'octobre Air Mauritius, en partenariat avec Air France mettra sur le marché 14 vols hebdomadaires et Air France, a pris l'engagement pour des vols additionnels en fonction de la demande. La compagnie Corsair, de son côté, augmente le nombre de vols à six par semaine. Pour les vols indirects, à partir du mois prochain, Emirates passe à trois vols quotidiens de Dubaï tandis que la compagnie Turkish Airlines passe à sept vols hebdomadaires. Le ministre se dit satisfait de la performance du marché français et est optimiste pour les mois à venir.

S'agissant de l'île de la Réunion, le ministère a demandé à la MTPA et à Air Mauritius une nouvelle campagne pour favoriser l'accroissement de la reprise des arrivées touristiques des Réunionnais en vue de la nouvelle mesure de pouvoir venir à Maurice sans passeport depuis le 19 septembre. Ce, pour pouvoir atteindre un meilleur taux de récupération, soit au-delà de 55,6 % comme enregistré en juillet.

Comme beaucoup de Réunionnais n'ont pas pu renouveler leur passeport. Un travail est aussi en cours pour relancer les croisières dans la région de l'océan Indien.

Par ailleurs, il est confirmé que le prochain congrès des entreprises du voyage en France, qui regroupe environ quatre cent dirigeants d'entreprises du voyage, se tiendra à Maurice en juin 2023. Dans la conjoncture actuelle, il est considéré que cela a une importance capitale.