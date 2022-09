Madagascar: Réformes des finances publiques - Un vaste chantier en cours

Madagascar veut engager des transformations majeures afin de hausser notablement la performance de la gestion de ses finances publiques. Un projet d'envergure qui a débuté par une phase d'auto-évaluation L'année dernière, Madagascar a procédé à l'auto-évaluation PEFA visant à mesurer la performance de la gestion des finances publiques, avec pour finalité de donner une image fidèle de la situation concernant la performance du système en place dans le pays. Selon les explications fournies par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), cette phase constitue la première pierre à un chantier plus vaste qui consiste à mettre à jour le plan stratégique des réformes des finances publiques.

L'objectif, pour Madagascar, est de disposer d'un système capable de soutenir pleinement la mise en œuvre de la Politique Générale de l'État. Si les travaux ont connu un léger décalage à cause de la situation sanitaire, la fin des collectes des données a été faite en septembre de l'année dernière et le rapport provisoire le mois suivant. Au format dénommé " Agile PEFA ", une version pilote du PEFA utilisant la méthodologie Agile a été réalisée. Celle-ci reposait, entre autres, sur la collaboration, l'autonomie et la pluridisciplinarité. Des équipes provenant des départements concernés ont été impliquées dans ce processus en tant que membre des équipes de collecte et d'évaluation. Pour le respect de la méthodologie, des experts ont accompagné les travaux et ont assuré la conformité avec les impératifs du cadre d'évaluation.

Pour rappel, le PEFA ou Public Expenditures and Financial Accountability est un programme qui fournit un cadre pour évaluer et rendre compte des forces et faiblesses de la gestion des finances publiques (GFP) en utilisant des indicateurs quantitatifs pour mesurer la performance. Le PEFA est conçu pour fournir un aperçu des performances de la gestion des finances publiques à des moments précis en utilisant une méthodologie qui peut être répliquée dans des évaluations successives, donnant un résumé des changements au fil du temps. C'est donc une méthodologie d'évaluation de la performance de la gestion des finances publiques. Il identifie 94 caractéristiques (dimensions) à travers 31 composantes clés de la gestion des finances publiques (indicateurs) dans 7 grands domaines d'activité.

Point de départ. D'après toujours le MEF, l'étape suivante a consisté à la collecte des observations des partenaires retenus

comme réviseurs du rapport provisoire. Ceci avant la publication du rapport final qui a été effectué le 22 mars dernier. Le processus se veut être conforme aux critères d'assurance qualité édictés par le secrétariat PEFA. La publication du rapport définitif étant le point de départ de la mise à jour du plan stratégique de modernisation de la gestion des finances publiques.

Notons que le processus d'évaluation a été planifié pour le suivi des activités de la période allant de 2018 à 2021 et un comité de pilotage a été mis en place, constituant des représentants de chaque entité ministérielle et sectorielle correspondant à des volets spécifiques (volet social, économique, gouvernance). Le comité travaille sous la supervision du secrétariat général du gouvernement, du secrétariat général du ministère chargé des finances, et sous la coordination de la direction en charge de suivi des réformes au sein du MEF.

On sait on outre que les travaux se poursuivent pour mieux identifier les forces et faiblesses dans l'exécution budgétaire et la comptabilité, de la transparence et la gestion des actifs et passifs, et dans la supervision des audits externes. Il a aussi été indiqué que les problèmes récurrents des retards de paiements enregistrés figurent parmi les faiblesses à améliorer dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de réformes des finances publiques. Précision a aussi été donnée que le rapport définitif sert de base pour la définition et l'application des stratégies et priorités de réforme de la gestion des finances publiques pour améliorer l'impact des transformations à opérer et ainsi, mieux répondre aux préoccupations de développement.

Dans ce cadre, les départements du MEF se penchent actuellement sur les pistes de renforcement des faiblesses constatées et de s'engager sur les réformes nécessaires. Il s'agit, pour chaque département concerné, de formuler les engagements de réformes sur base de leur caractère structurant, et atteignables d'ici 2024, date de la prochaine autoévaluation PEFA. Des reformes soutenues par les partenaires au premier rang desquels le Fonds Monétaire International (FMI).