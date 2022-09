Ile Maurice: Piégés par les flammes - "Nous étions paralysés de peur"

Elle s'est retrouvée piégée par les flammes avec sa famille dans l'appartement qu'elle loue à Montagne-Blanche, samedi soir. Francesca Rose Jean ne s'est pas encore remise de ses émotions. Elle a respiré de la fumée pendant environ une heure avant que les pompiers de Flacq ne parviennent à la sortir de l'immeuble. Placée sous observation après avoir été conduite à l'hôpital Dr Bruno Cheong à Flacq, elle a pu quitter l'hôpital hier après-midi. Ses enfants de 10, 14 et 19 ans ainsi que ses neveux de 15 et 17 ans ont été auscultés et, après des soins, ils avaient quitté l'établissement le même soir.

Francesca Rose Jean, dont l'époux est décédé de problèmes de santé, vit dans cet appartement au premier étage d'un bâtiment avec ses enfants. Le week-end, ses neveux viennent les rejoindre. Ainsi, samedi, toute la famille regardait la télévision dans une pièce vers 20 heures. Elle s'apprêtait à aller chercher de l'eau à la cuisine pour prendre ses médicaments quand elle a vu une épaisse fumée noire dans la maison. "Il faisait très noir, j'ai ouvert une fenêtre dans ma chambre et j'ai dit aux enfants de venir respirer par cette fenêtre.

J'ai débranché le gaz et j'ai éteint toutes les prises électriques. Des voisins ont commencé à crier qu'il y avait le feu et de sortir de la maison. Mais c'était impossible car si j'ouvrais la porte, toute la fumée serait entrée chez nous. J'ai appelé le propriétaire et je ne l'ai pas eu au téléphone. J'ai alors appelé les pompiers", raconte Francesca Rose Jean.

"Nous étions tous paralysés par la peur. Ma fille de 10 ans pouvait à peine bouger. Elle était traumatisée. Les pompiers ont pu évacuer tout le monde. Mais je me suis retrouvée bloquée. Les officiers ont dû briser des vitres pour faire partir l'excès de fumée.

Ce n'est qu'après une heure que j'ai pu être libérée", poursuit Francesca Rose Jean. Disant avoir vu la mort en face, elle remercie énormément les soldats du feu qui ont réussi à la sauver ainsi que sa famille. "Les pompiers ont fait un travail formidable. Ils nous ont accompagnés psychologiquement et nous ont assistés tout au long de l'opération. L'équipe du SAMU qui avait été sollicitée s'est aussi bien occupée de nous", ajoute-t-elle.

Les locataires de l'immeuble expliquent que ce n'est pas la première fois que le bâtiment est la proie des flammes. Francesca Rose Jean a été hébergée par une voisine, le temps de tout nettoyer. Nous avons essayé d'entrer en contact avec le propriétaire des lieux. Son téléphone était hors service. La police de Montagne-Blanche a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce sinistre, qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves.