Congo-Kinshasa: Cadre de concertation CENI-Partis politiques, 2023 - Denis Kadima réaffirme sa ferme détermination à organiser les élections

Il est impérieux de savoir lire les signes du temps pour comprendre qu'il ne reste que 15 mois seulement avant la tenue des scrutins tant attendus par l'ensemble du peuple congolais. Pour ce faire, samedi 24 septembre 2022, dans la salle de spectacle du palais du peuple, membres du Bureau de la Commission électorale nationale indépendante et représentants des Partis et Regroupements politiques se sont retrouvés autour du cadre de concertation.

Au cours de cette rencontre qui intervient quelques jours après le cadre de concertation avec des artistes congolais, Denis Kadima Kazadi a sensibilisé et sollicité la contribution des parties prenantes pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Il était question également pour la CENI d'enregistrer des doléances, contributions et suggestions des acteurs politiques pour l'amélioration du processus en cours.

Le go a été donné par le 1er Vice-président de la CENI, Didi Manara qui a prononcé son mot de bienvenue. Ce dernier a tenu à circonscrire le cadre librement, et ce, avant que les trois autres intervenants puissent développer des différentes thématiques liées à des innovations apportées par la Loi électorale, des mesures d'applications, sans oublier l'actualisation de la cartographie et sites d'inscriptions.

Deuxième personne à prendre la parole, Dave Banza, Directeur du Cabinet adjoint en charge des questions juridiques du Président de la CENI qui a enchainé son exposé sur les mesures d'applications de la loi n°22/029 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, la loi n°15/001 du 12 février 2015 et la loi n°17/013 du 24 décembre 2017. Ici, il a expliqué les innovations apportées par la loi électorale, évoquant notamment l'introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% de sièges en compétition ; la prise en compte de la dimension genre dans la Constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution ; la distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre) de celles temporaires pour les autres infractions, pour ne citer que celles-là.

La troisième personne à prendre la parole, le Directeur des questions juridiques Eddy Kisele. Lui, par contre, a parlé longuement sur l'actualisation des mesures d'applications de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC. Par la suite, le pasteur Joseph Senda Lusamba, Directeur des opérations, a éclairé l'assistance sur la réactualisation de la cartographie des centres d'inscription pour laquelle la CENI a mobilisé près de 9000 préposés. Actuellement, a-t-il martelé, elle est passée de plus de 18 000 à près de 23 000, avec pour souci de réduire les distances entre les électeurs et les lieux d'enregistrement.

Avant d'engager les échanges avec les participants, le Président Denis Kadima a annoncé quelques opérations en cours. "Chaque électeur n'aura pas à parcours plus de 10 Km pour aller voter", a rassuré Denis Kadima. En outre, il a informé des mandataires des partis et regroupements politiques en ce qui concerne quelques opérations effectuées par la CENI, dont l'acquisition des kits d'identification et enrôlement des électeurs par l'entreprise sud-coréenne Miru System et le test grande nature en cours dans quelques sites.

En gros, plusieurs formations politiques ont répondu présent à l'invitation de la Ceni en vue de s'enquérir des informations sur le déroulement du processus électoral en République Démocratique du Congo. Ils ont posé des questions et reçu du président de la CENI, Denis Kadima des réponses claires et nettes à la hauteur de leurs desideratas. Dans son allocution, Kadima Kazadi a martelé sur la contribution des mandataires des partis et regroupements politiques sur le processus électoral en cours et s'est dit déterminé à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Parlant de l'implication de l'opposition au processus électoral de 2023, Denis Kadima a laissé la porte largement ouverte. "La porte est ouverte à tout le monde. Personne n'a été écartée. Le deuxième vice-président M. Didi Manara reçoit d'ailleurs les gens quant à ce, et moi-même d'ailleurs je suis ouvert", a indiqué le Président de la centrale électorale. Notons que ce processus électoral de 2023 impliquera aussi les congolais résidents à l'étranger.

Il sied de noter que le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a supervisé vendredi dernier le lancement de l'opération d'expérimentation des kits d'enregistrement des électeurs sur un des sites choisis, l'Université Révérend Kim dans la commune de Lingwala.

Pour le test grandeur nature programmé sur 4 sites en plus de la commune de Maluku entre autres au Kongo Central (Mbanza-Ngungu et Luozi). De la parole à l'acte, Denis Kadima Kazadi s'est plié à l'exercice d'identification et d'enrôlement orienté premièrement par le préposé à l'Identification (P.I.) pour l'enregistrement des données sur la fiche F01. En présentant une carte d'identité, il a été dirigé ensuite vers l'opérateur de saisie pour l'enrôlement conduit par un agent de la CENI. Ce dernier lui a fourni des explications sur le fonctionnement de ce matériel.

La population congolaise doit se préparer d'ores et déjà en vue de l'identification et l'enrôlement des électeurs qui arrive incessamment.