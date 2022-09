Congo-Kinshasa: ONU - F. Tshisekedi accuse le Rwanda d'agression et demande au Conseil de sécurité d'en tirer toutes les conséquences

*La Monusco célèbre avec plus de 300 jeunes de Kinshasa la Journée internationale de la paix

*Coopération Allemagne-HCR en RDC : cinquante jeunes réfugiés africains bénéficiaires de la bourse d'études DAFI depuis 2019

Décryptage

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, la 15e de l'histoire de l'ONU, le directeur du Bureau Conjoint des Nations unies aux Droits de l'homme, Abdoul Aziz Thioye, a dressé un bilan mitigé de la démocratie en RDC, caractérisée, certes, par quelques avancées, comme il l'a reconnu lui-même. Il a également parlé des actions que mène son institution pour la promotion de la démocratie au Congo démocratique. Abdoul Aziz Thioye s'entretient avec Jeef Ngoy...

Nouvelles en bref

*Nos nouvelles en plus bref, à Uvira, au Sud-Kivu, une centaine de jeunes filles et jeunes garçons formés sur différents thèmes dont le leadership, l'entrepreneuriat, le bénévolat et la responsabilité civique. Une formation assurée par USAID à travers le projet dénommé " Elimu ni jibu ya USAID ", mis en œuvre par une ONG locale, ABFEC-Actions Congo Asbl. Une première série de formation a duré six jours et s'est clôturée le sdamedi 17 septembre 2 022.

**Du Sud-Kivu, direction Nord-Kivu. Plus de 1 800 enfants touchés par la malnutrition sévère et aiguë à Walikale et Itebero ont été pris en charge au premier semestre de cette année par le Fonds des Nations unies pour l'enfance, Unicef. Selon le chargé du projet de résilience PAM-FAO-Unicef, volet nutrition à l'Unicef/Goma, Georges Mukamba, dix-huit structures de santé ont été appuyées dans le cadre de cette prise en charge.

***Enfin, retour à New York. En marge de la 77 e Assemblée générale des Nations unies, le Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec le Secrétaire général Antonio Guterres. C'était mardi le 20 septembre 2 022. La rencontre entre les deux personnalités s'est déroulée dans les bureaux du Patron de l'ONU, au 27e niveau du Palais des verres. Rien n'a filtré de ces échanges.

Invité

L'Invité de ce dimanche, c'est Fortuna Maronga de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM/Sud-Kivu. Les acteurs de la sécurité de la justice criminelle dans la lutte contre le trafic illicite des minerais étaient en formation la semaine dernière à Bukavu. Une formation de 5 jours assurée par l'OIM et financée par le Département d'Etat des Etats-Unis pour la lutte contre les stupéfiants et l'application des lois. C'est à la suite de session que Fortuna Maronga a répondu aux questions de Jean Kasani

Nouvelle de province

Vingt policières de différentes unités de la Police nationale congolaise d'Uvira ont été formées la semaine dernière sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Une formation de trois jours, assurée par l'Unité de la Police des Nations unies, UNPOL. Dossier de Fiston Ngoma...

Question aux Nations unies

Comment contourner les nombreux défis de financement des bailleurs face à la situation humanitaire complexe et critique dans la province du Nord-Kivu. La question a été posée à la Cheffe du Sous-Bureau de la Coordination des affaires humanitaires des Nations unies par Gabriel Wamenya. Suivons sa réponse.

Agenda

