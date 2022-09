Ile Maurice: Santé - La longue lutte contre le tabagisme

Selon les dispositions des Public Health (Restriction on Tobacco Products) Regulations 2022, les cigarettes aromatisées et les paquets colorés seront interdits à la vente à partir du 1er janvier 2023. Cette décision s'inscrit dans une longue liste de mesures prises pour contenir la consommation de tabac. En 1999, les autorités ont commencé à mettre en place des mesures pour combattre la consommation de tabac. Cette annéelà, les publicités pour les cigarettes ont été interdites. Puis, en 2004, le pays a signé la Convention cadre pour la lutte anti-tabac (CCLAT) avec 40 autres pays. Cette signature signifiait une lutte contre la consommation excessive de tabac.

Ainsi, un souscomité au ministère de la Santé a été créé pour travailler sur un plan d'action. Les premières mesures ont fait leur apparition. L'importation des paquets de dix cigarettes a été interdite. La vente au détail a été criminalisée. En 2009, la loi interdisant de fumer en public a été promulguée.

En 2016, l'idée de "plain packaging" a fait son apparition dans le débat. Il avait été décidé que tous les paquets de cigarettes seraient ainsi identiques au niveau de la taille, de la forme, des couleurs, entre autres. Les paquets n'auront qu'une couleur neutre et pas de logo.

Le seul signe distinctif sera la marque inscrite dessus. De plus, avec cette mesure, les messages d'avertissement figurant sur les paquets deviendront plus lisibles et leur impact renforcé. Mais finalement, seule l'idée des messages accompagnés d'images avait été retenue. Il aura fallu attendre six ans pour que les emballages neutres soient imposés.

De plus, en mai dernier, le ministre de la Santé a annoncé que les commerces dans un rayon de 200 mètres autour des écoles n'auraient plus le droit de vendre des cigarettes. Il existe aussi six Tobacco Cessation Clinics, opérant sous l'égide du ministère de la Santé à travers l'île.

Pour rappel, selon la nouvelle loi secondaire, les duty-free shops et firmes importatrices auront jusqu'au 31 mars 2023 pour épuiser leur stock. Car à partir du 1er avril, la vente de cigarettes qui ne sont pas neutres constituera un délit à Maurice comme à Rodrigues.