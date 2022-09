Congo-Brazzaville: Kouilou - Alexandre Mabiala réélu président du Conseil départemental

L'élection a eu lieu le 23 septembre à Loango, en présence de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa.

Le président du Conseil départemental du Kouilou, député de Kakamoeka, membre du Parti congolais du travail, a souligné quelques objectifs stratégiques à atteindre, notamment la prise en compte des Objectifs de développement durable; les objectifs stratégiques du Programme national de développement 2022-2026 ; la vision stratégique du département du Kouilou ; les domaines de compétences dévolus aux départements.

Ainsi, il a signifié qu'il perçoit son élection à la tête de l'assemblée locale comme la traduction de la confiance qui a été placée en sa personne tant à l'échelon local qu'à l'échelon national. Non pas à lui seul, mais aussi aux deux autres membres de l'exécutif. Pour ce dernier, une mission noble et républicaine vient de lui être confiée, à savoir celle de mobiliser les énergies pour accompagner l'Etat à relever les défis de la relance économique et du rétablissement des équilibres nécessaires à la réalisation de la vision d'un Congo émergent.

" J'en appelle à l'esprit d'initiative des conseillers départementaux, de nos collaborateurs, afin que les priorités héritées de la mandature passée soient repensées, si possible évaluées, et le projet de leur mise en œuvre élaboré pour être soumis, en urgence, à l'appréciation du bureau exécutif ", a déclaré Alexandre Mabiala.

Le président du Conseil départemental du Kouilou est secondé par Oscar Sitou et Joseph Mavoungou, respectivement issus du Mouvement action et renouveau et du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social.