Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Modification du programme de retour des étudiants congolais à Cuba

A cause des problèmes météorologiques dus aux ouragans dans les Caraïbes, le programme de retour des étudiants congolais finalistes en médecine à Cuba a été modifié.

" La première rotation va arriver à Brazzaville le 29 septembre à 14h45 ; la deuxième, le 1er octobre à 00h 25 et la troisième arrivera le 2 octobre à 10h 15 ", précise un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Les parents sont invités à consulter les listes affichées au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. C'est au stade Alphonse-Massamba-Débat qu'ils devraient attendre leurs enfants en provenance de Cuba.

Il convient de rappeler que les étudiants Congolais finalistes en médecine ont accepté de percevoir la bourse et rentrer suite à l'échange qu'ils ont eu à la Havane avec le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et la ministre l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel. Les deux membres du gouvernement ont, en effet, éclairé leur lanterne sur les zones d'ombre à propos des deux trimestres décaissés en les rassurant que le gouvernement va continuer à honorer ses engagements, malgré les difficultés, s'agissant du reste des arriérés de bourse.

Une fois rentrés au pays, ces étudiants seront mis en stage d'imprégnation dans différents hôpitaux. En effet, le gouvernement les avait envoyés à Cuba étudier la médecine pour résorber l'épineux problème du déficit du personnel soignant et de l'amélioration de l'offre des soins de santé en qualité et en quantité.