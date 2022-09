Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Russie - Cinq mémorandums et accords signés

Le ministre congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public privé, Denis Christel Sassou Nguesso, et le premier vice-ministre de l'Energie russe, Pavel Sorokine, ont procédé à la signature de plusieurs accords, lors de la sixième session de la Commission intergouvernementale mixte sur la coopération économique, scientifique, technique et commerciale Congo-Russie, tenue le week-end dernier.

Les accords, conclus dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de la création et du fonctionnement des territoires, de la santé, de la recherche, des technologies et des activités innovatrices, la culture physique et les sports, ont pour but de renforcer la coopération entre les deux pays.

" La signature au cours de la présente session de cinq accords de coopération et les diverses conclusions auxquelles les deux parties ont abouti contribuent à la consolidation de nos relations de coopération ", a souligné le ministre congolais.

Ces travaux ont permis aux deux parties d'évaluer profondement leur coopération depuis le cadre juridique qui la régit en mettant un accent plus prononcé sur les actions de coopération retenues au cours des sessions précédentes. " La clef de la réussite de notre coopération résidera en notre capacité à faire du suivi et de l'évaluation de nos accords et engagements ", a précisé le ministre Denis Christel Sassou Nguesso.

Outre ces accords, les gouvernements congolais et russe devraient conclure dans les jours qui suivent l'accord relatif à la réalisation du projet d'un oléoduc qui partira du sud au nord du Congo sur plus de 1 000 km. " Nous nous réjouissons de notre engagement commun à signer, avant la fin de l'année, un accord gouvernemental à partir duquel plusieurs projets d'intérêt commun pourront émerger ", a-t-il conclu.