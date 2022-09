Congo-Brazzaville: 73e anniversaire de la fondation de la Chine - Nouvelle marche, nouveau départ

À l'occasion de la célébration du 73e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, je tiens à adresser mes vives félicitations à tous les compatriotes chinois vivant au Congo, et mes vœux de bonheur aux amis Congolais de tous les horizons qui ont toujours eu à cœur le développement de la Chine et la promotion de l'amitié sino-congolaise.

Depuis la fondation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, sous la direction du Parti communiste chinois (PCC), le peuple chinois travaille inlassablement et avance courageusement, faisant passer la Chine d'un pays agricole arriéré à la deuxième plus grande économie du monde, le plus grand pays industriel et le plus grand pays en termes de commerce de biens, écrivant deux miracles de développement économique rapide et de stabilité sociale à long terme. La nation chinoise a fait un grand essor en avant, passant d'une nation qui s'est relevée, à une nation prospère, puis une nation puissante avec une tendance irréversible du grand renouveau de la nation.

Depuis le 18e congrès national du PCC, guidé par la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, le parti et l'État ont accompli des réalisations historiques et des mutations historiques. Nous avons fait avancer le processus d'édification intégrale de la société de moyenne aisance et de développement de haute qualité ainsi que l'avancement constant des réformes. Nous avons promu solidement la démocratie populaire tout au long du processus, développé activement une culture socialiste avancée, mis l'accent sur la protection et l'amélioration des moyens de subsistance de la population, concentré nos efforts sur la lutte contre la pauvreté, résolu historiquement le problème de la pauvreté absolue et promu vigoureusement la construction de la civilisation écologique. Nous avons sauvegardé résolument la sécurité nationale, poussé vigoureusement la modernisation de la défense nationale et de l'armée, fait de grands efforts pour promouvoir la réunification nationale, et mené une diplomatie de grand pays aux caractéristiques chinoises. Aujourd'hui, nous avons atteint l'objectif du premier centenaire et entamé une nouvelle marche vers l'objectif du deuxième centenaire consistant à construire un grand pays socialiste moderne sur tous les plans.

Dans peu de temps, se tiendra le 20e congrès national du PCC, un congrès très important qui se tient à un moment crucial de la nouvelle marche. Le congrès planifiera scientifiquement les objectifs, les tâches et les politiques majeures pour le développement du parti et de l'État dans les cinq prochaines années ou même plus, ce qui est d'une grande importance pour le développement de la Chine et du monde.

Le développement de la Chine offre des opportunités importantes au développement du monde. La contribution moyenne de la Chine à la croissance économique mondiale reste supérieure à 30%, injectant des énergies positives au développement mondial. La Chine promeut la coopération de haute qualité dans le cadre de l'Initiative " la Ceinture et la route ", met activement en œuvre " l'Initiative pour le développement mondial " et " l'Initiative pour la sécurité mondiale ", et apporte la sagesse et les solutions chinoises pour combler les déficits de paix, de développement et de gouvernance de l'humanité.

L'année 2022 marque le 58e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo. Au cours de ces cinquante-huit années, la Chine et le Congo ont partagé ensemble le bonheur et le malheur. Sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Denis Sassou N'Guesso, la confiance politique mutuelle entre nos deux pays s'est davantage approfondie, et la coopération pragmatique sino-congolaise a obtenu des résultats fructueux. En outre, la Chine et le Congo maintiennent une coordination étroite et se soutiennent réciproquement dans les affaires internationales. Le partenariat stratégique global sino-congolais est hissé à un palier plus élevé.

Depuis le début de cette année, nous sommes contents de constater la bonne mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026 (PND) du gouvernement congolais. La Chine profitera de la mise en œuvre des résultats de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique pour renforcer la synergie entre les neuf programmes et le PND, contribuer à la diversification de l'économie congolaise, trouver de nouveaux points forts, de nouveaux points de conjonction et de croissance pour la coopération bilatérale, afin d'apporter ainsi une forte impulsion à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Congo dans la nouvelle ère.

À l'heure actuelle, le monde traverse une évolution accélérée avec des changements majeurs inédits depuis un siècle, la pandémie de covid-19 se propage et les crises alimentaire et énergétique éclatent. Le monde fait face à un plus grand nombre d'instabilités et d'incertitudes, et l'humanité est confrontée à de multiples défis communs. Guidée par la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie, et poursuivant le concept d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, la Chine est disposée à travailler de concert avec la communauté internationale, le Congo y compris, en vue de renforcer l'unité et la solidarité, et de répondre conjointement aux défis mondiaux. Elle ne ménagera aucun effort pour promouvoir l'établissement d'un nouveau type de relations internationales et la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, en apportant une contribution encore plus importante à la sauvegarde de l'équité et de la justice internationales, ainsi qu'à la promotion de la cause mondiale pour la paix et le développement.

AUTHOR: Ma Fulin, ambassadeur de Chine au Congo

Edition:

Édition Quotidienne (DB)

