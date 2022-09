Afrique Centrale: La situation politique et sécuritaire préoccupe la CEEAC et l'ONU

Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto da Piedade Verissimo, a tenu une séance de travail, le 21septembre, avec le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations unies (ONU), chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Au cours de leurs échanges, les deux autorités ont passé en revue la situation politique et sécuritaire ainsi que les processus de pacification et de stabilisation en cours dans la sous-région de l'Afrique centrale.

S'agissant de la situation politique sous-régionale, ils ont exprimé leur soutien aux Etats membres de la CEEAC engagés dans des processus électoraux, en dépit d'une conjoncture économique internationale difficile marquée par les effets néfastes de la propagation de la pandémie de la covid-19 et de la poursuite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

En ce qui concerne la situation sécuritaire, ils se sont penchés sur les menaces auxquelles l'Afrique centrale fait actuellement face, notamment le terrorisme dans le bassin du Lac Tchad et dans les Grands Lacs, le sécessionnisme dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, les groupes armés en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine (RCA), la piraterie maritime dans les eaux du golfe de Guinée, les phénomènes de mercenariat et des combattants transfrontaliers, les multiples processus électoraux, le rôle des acteurs non-étatiques dans les processus de paix, ainsi que la circulation illicite des armes.

Parlant du processus de pacification et de stabilisation en Afrique centrale, Gilberto da Piedade Verissimo et Jean-Pierre Lacroix ont exprimé leur soutien à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC et à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA pour leur contribution à la restauration de la paix et de la stabilité dans les deux pays.

Toutefois, les difficultés auxquelles ces deux missions sont confrontées, y compris leur rejet par une partie de la population, restent préoccupantes. Pour ce faire, Gilberto da Piedade Verissimo et Jean-Pierre Lacroix ont évoqué des pistes d'action pour renforcer leur coopération avec l'Union africaine et les organisations sous-régionales.