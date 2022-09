Congo-Kinshasa: A travers un ouvrage plein de découvertes, Pasu Lutundula retrace le parcours et le combat politique de Joseph Kasa-Vubu

Le Tout premier Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kasa-Vubu, mérite d'être honoré et valorisé.

Bien plus, être enseigné aux jeunes qui pourront toujours puiser quelque chose du parcours du natif de Tshela, au Kongo-Central. Ayant mesuré cet état de chose, Pasu Lutundula, écrivain de son Etat, a mis à la disposition du public, depuis plusieurs mois déjà, " Joseph Kasa-Vubu, le vendu ", un livre qui retrace avec sobriété l'histoire de "Joseph Kasa-Vubu", son parcours dès son plus jeune âge jusqu'au leader politique, pour une compréhension beaucoup plus enrichie de la RD Congo.

"Il était temps de miter pour révéler aux congolais et au monde, un Kasa-Vubu sans grimace ", mentionne l'auteur dans son ouvrage.

Dans cet ordre d'idée, il fait, par le canal de cette œuvre littéraire, une transmission d'un pan d'histoire de Joseph Kasa-Vubu et une part de vie d'un des plus importants pères de la Nation dans le souci et la volonté d'informer modestement et loyalement les prochaines générations. Pour ce faire, il répartit la charpente de son ouvrage en 8 parties, à savoir, le préface, les origines, le politicard, la mort de Lumumba, l'épilogue, une fin pitoyable, le verdict et la biographie.

De façon beaucoup plus clair, ce livre fait découvrir non seulement la vie de Joseph Kasa-Vubu, destitué de sa fonction en novembre 1965, et relégué ensuite à Boma dans sa résidence, mais aussi il dévoile les qualités et les valeurs renommées de Joseph Kasa-Vubu telles que la dignité, la sagesse et la sérénité. " Ce livre passionnant, parce que passionné, a le mérite de rétablir une vérité trop longtemps masquée", dit Pasu.

Doté d'un profil au contenu appréciable en sa qualité d'écrivain, Pasu Lundula, présente également aux lecteurs, à travers les lignes de ce livre, quelques faits sur Joseph Kasa-Vubu et l'indépendance de la République Démocratique du Congo tout en parlant brièvement des différents mouvements socioculturels, politiques et idéologiques du Congo indépendant. Aussi, il fait une recension des discours à titre d'archives des marques tangibles pour dévoiler aux congolais les valeurs et l'esprit qui habitèrent ce personnage, en sa qualité d'homme politique charismatique.

Par ailleurs, ce livre est une belle découverte, il fournit quelques informations complémentaires sur la vie de Joseph Kasa-Vubu, un président qui tenait ses comptes et gérait le bien public avec rigueur et probité, un président qui savait faire la part des choses entre le bien privé et le bien public.

Il y a lieu de souligner que le lecteur mesurera au fil des pages les qualités qui ont fait de ce grand homme le premier Président de la République Démocratique du Congo dans le sens qu'il a imaginé d'une manière spécifique de libérer son pays de la domination coloniale, de la pauvreté, et de construire la nation de la meilleure des manières.

Il est vrai que plusieurs auteurs ont fait couler l'encre au sujet de Joseph Kasa-Vubu mais il faut reconnaitre avec un cœur ferveur que cette œuvre de la plume de Pasu Lundula sort du lot. Voilà pourquoi ce livre s'arroge le mérite d'assoir définitivement Joseph Kasa-Vubu comme le Père de l'indépendance nationale congolaise.