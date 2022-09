Congo-Kinshasa: Voulant des élections libres, transparentes et apaisées/DYPRO, la CIME note l'opposition de la DYPRO à toute forme de glissement du calendrier électorale

C'est dans le souci d'un processus électoral réussi que la plateforme de l'opposition républicaine, Dynamique Progressiste Révolutionnaire (DYPRO), plateforme cher à Me Constant Mutamba, a reçus, lundi 12 septembre 2022, à son quartier général, la délégation de la plateforme des confessions religieuses, la Commission d'Intégrité et Médiation Electorale (CIME).

Ces échanges ont tournés au tourde deux questions majeures qui prévoient en RDC, entre autre, le problème des élections à venir en 2023 et le problème de la sécurité sur toute l'étendue de la RDC. Cette rencontre a été la digne occasion pour la DYPRO de réitéré sonopposition à toute forme de glissement du calendrier électorale.

Au sortis de l'audience, un des membres de la CIME a rendu à la presse ce qu'à était la raison de leur visite au QG de la DYPRO. " Nous sommes venus ici pour rencontrer toutes l'équipe que compose DYPRO. C'est au quartier général de DYPRO ou nous sommes venus, pour échanger avec tout le membre de deux questions majeures qui prévoient dans notre pays. Le problème de la sécurité sur toute l'étendue de la république et le problème sur les élections à venir en 2023 ", a-t-il fait savoir.

A l'entendre, cette visite est dans le seul but de dialoguer pour avoir les idées nécessaires pour la paix et les élections au pays. " Nous avons pas à prendre des résolutions, mais c'est plutôt, aller ensemble, discuter ensemble pour que nous puissions avoir des idées qui puissent nous aidez... nous n'avons pas une décision personnelle à prendre, mais c'est plutôt voir et discuter avec les uns et les autres pour que nous puissions converger ensemble pour pouvoir connaitre que ce qu'il y'a de nécessaire sur la paix et les élections dans notre pays ", a-t-il signifié, et d'ajouter, " ... nous nous résolvant de dire des problèmes des constant, parce que nous ne sommes pas politique, ce que nous faisons, c'est nos propres remarques et nous avons des raisons qui nous conduisent de faire ça et vous saurez dans les jours avenirs quel sera les résultats de ces démarches que nous sommes en train de faire.

Prenant la parole, Constant Mutamba, a tenu à remercier la CIME pour la marque de confiance avant de réitéré la position de sa plateforme qui est celui de s'opposer à toute forme de glissement du calendrier électorale. " D'un coté, c'est d'abord un grand satisfecit, de recevoir des pères spirituels qui sont venu nous apporter la paix, mais aussi la bénédiction. Avec leur présence ici, croyez-moi, les objectifs politiques et électoraux de notre plateforme politique électorale seront atteints. Mais également, s'a été une marque de grande considération d'estime, parce que, sur autant d'organisation politique qu'il y'a, DYPRO, soit figurer dans la ligne que celle les éminentes personnalités, que les pères spirituels ont choisis à consulter ", est-il satisfait, et de continuer,

" Nous avons présenté nos recommandations au vue des problématiques qui ont été pausé à nous, à savoir, la problématique sur le processus électoral, nous avons dis, ce que nous devrions dire pour un processus électoral apaisé, transparent... DYPRO, opposition républicaine, s'oppose à toute forme de glissement du calendrier électorale. Tout doit concourir au respect strict du calendrier électoral qui est constitutionnellement garanti. Notre peuple attend des élections en 2023, et nous voulons que la CENI avec le bureau actuel puisse nous présenter des élections en 2023... ", A-t-il renchérit.