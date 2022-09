Congo-Kinshasa/Maroc: Un mardi de tous les enjeux pour le football congolais, - Les Léopards A contre les Léone Stars à Casablanca, les U23 contre les Walya à Kinshasa

Le mardi 27 septembre sera un mardi différent de tous les autres pour le football congolais.

Les Léopards seniors A en stage depuis une semaine à Casablanca, au Maroc, seront reçus par les Léone Sars de la Sierra Léone, dans le cadre de la journée Fifa, tandis qu'à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Léopards de moins de 23 ans recevront les Walya d'Ethiopie, pour le compte de la manche retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Maroc 2023.

Si les seniors vont jouer un simple match amical, quand bien-même les résultats comptent pour la Fifa dans son traditionnel classement de chaque mois, les U23 par contre, vont plutôt jouer un match très important qualificatif pour le prochain tour de ces éliminatoires. Les Congolais ont fait l'essentiel au match aller en allant imposer un match nul de score vierge (0-0) aux Walya au stade Abebe Bikila, à Addis-Abeba.

Un match que la RDC a joué très réduite, amputée de certains de ses éléments tant au niveau du staff technique que des athlètes. En l'absence du sélectionneur principal Jean-Pierre Raoul Nshungu bloqué à Kinshasa, les Léopards espoirs ont tenu et résisté à tous les assauts des Ethiopiens jusqu'à garder leur cage inviolé.

Aussitôt après ce match, les Congolais ont vite regagné Kinshasa. Le coach Papy Kimoto et ses poulains ont été félicité par le sélectionneur principal, le coahc Raoul Shungu, qui les attendait avec impatience.

Samedi matin, ils ont repris les entraînements sous la supervision de ce dernier, qui a lancé un appel aux autorités de renforcer l'encadrement des Léopards U23, la vraie base de la base de l'équipe A. Ils se sont entraînés au terrain de Venus Village de la N'sele, où ils ont élu leur quartier général. Les Léopards vont jouer un match où ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'auront besoin qu'une victoire, pas autre chose, s'ils tiennent poursuivre la route qui les amènera à cette CAN de la spécialité, prévu en juin 2023 au Maroc.

Les seniors battus par le Burkina-Faso 0-1

Les Léopards seniors A vont devoir se relancer ce mardi devant les Léone Stars, après avoir été battu par les Etalons du Burkina-Faso, 0-1, vendredi, au stade Père Jego, à Casablanca, en match amical international de la date FIFA septembre 2022.

Une sortie complètement ratée pour le nouveau sélectionneur Sébastien Desabre qui dirigeait son tout premier match sur le banc des fauves congolais. Après une première mi-temps soldée par un score vierge 0-0, au retour des vestiaires, les Burkinabés n'ont pas trop attendu pour frapper. A peine quelques minutes, Bertrand Traoré (57ème), se retrouve à la conclusion d'une très belle combinaison pour battre le portier Lionel Mpasi, titularisé pour la circonstance à la place de Joël Kiassumbwa blessé. C'est l'ouverture du score.

Mené au marquoir, Sebastien Desabre décide alors de passer à la vitesse supérieure. Il sort Mesachak Elia, Ben Malango et Samuel Bastien, et lance Glody Lilepo, Jackson Muleka et Edo Kayemba. Un changement qui a permis aux Léopards de sortir de leur caserne, se relancer dans le jeu, mais le but est resté autre chose. Même à l'entrée d'Arnaud Lusamba et Mukoko Amale, respectivement à la place de Chadrack Akolo et Kululu, le score est resté intact en faveur des Etalons, qui sortent victorieux de ce match amical de la date FIFA.

A Desabre, de corriger toutes les erreurs possibles, pour faire mieux.

Les Léopards faut-il indiquer, préparent leur match officiel contre la Mauritanie au mois de mars 2023, la double confrontation en aller et retour, comptant pour la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024.

EG