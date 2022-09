Afrique du Nord: Algérie-France - Elisabeth Borne attendue à Alger en début octobre

La Première ministre française, Elisabeth Borne, est attendue à Alger les 8 et 9 octobre, pour concrétiser avec son homologue algérien, Aïmene Benabderrahmane, les accords de partenariat conclus par les chefs d'Etat français et algérien, respectivement Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune.

L'annonce de cette visite, la première du genre pour la cheffe du gouvernement français depuis sa nomination à ce poste, a été faite, le 24 septembre, par Matignon dans un communiqué. Les responsables des deux gouvernements présideront, à l'occasion, le comité intergouvernemental pour mettre en œuvre " le partenariat conclu à la fin du mois d'août dernier ". " En ligne avec la Déclaration conjointe d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France, adoptée à l'occasion de la visite du président français, Emmanuel Macron, fin août, les membres des gouvernements français et algérien se réuniront pour réaffirmer leur détermination à promouvoir l'amitié entre la France et l'Algérie, et approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, poursuit le communiqué.

L'ordre du jour prévoit des négociations autour d'une éventuelle augmentation des livraisons du gaz algérien à la France, dont les annonces seront faites prochainement sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien dans un contexte de crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine, citant le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran. Lors de sa visite en Algérie, Emmanuel Macron avait affirmé que les " livraisons du gaz algérien représentent 8% des achats français de cette énergie ". Ajoutant que la France dispose " d'un stock de gaz suffisant ". Dans le cadre de sa visite, Élisabeth Borne coprésidera, avec son homologue algérien, Aïmene Benabderrahmane, la cinquième session du comité intergouvernemental de haut niveau.

La jeunesse des deux pays sera au menu de ce comité intergouvernemental de haut niveau, qui permettra également d'avancer sur les questions économiques et la transition écologique, a précisé Matignon. L'Algérie et la France viennent de connaître une grave crise diplomatique, suscitée par les propos d'Emmanuel Macron sur " la rente mémorielle ". Alger et Paris semblent entrer dans une phase, celle de rapprochement, depuis notamment le mois d'août dernier. Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron avaient affiché leur volonté de mettre en place un " partenariat renouvelé, concret et ambitieux ", après de longs mois de crise.

Les deux chefs d'Etat ont même convenu de confier la question de la mémoire et de l'histoire à une commission d'historiens qui devait être installée " dans les vingt jours suivant la visite du président Macron ". Un mois après cette visite, la composante de cette commission n'est toujours pas connue.