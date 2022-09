Togo: Sortie de convalescence

983.969 touristes se sont rendus au Togo en 2021, plus du double que l'année précédente.

Un flux qui a généré 25 milliards de Fcfa de recettes; +34% par rapport à 2020, en pleine période de pandémie.

Ce résultat est à mettre, d'une part à l'actif du gouvernement, qui par le déploiement progressif du vaccin contre la COVID-19, l'adoption d'un certain nombre de mesures et l'assouplissement des restrictions sur les déplacements, a aidé à rétablir la confiance des consommateurs pour le redécollage du tourisme et d'autre part à celui des populations togolaises qui ont su montrer un regain d'intérêt pour les déplacements au sein de leur beau pays', a indiqué lundi dans un message, le ministre du Tourisme, Kossi Gbényo Lamadokou.

Il s'exprimait à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme qui sera célébrée mardi.

Le retour des touristes et des hommes d'affaires est une bonne nouvelle pour les hôtels, les restaurants et plus globalement pour tous ceux qui vivent du tourisme.

La reprise, si elle se confirme, est aussi favorable à l'économie. Le secteur génère des devises dont le pays a besoin pour assurer son développement.