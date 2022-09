Togo: Le Maire Gomado, la PM Tomégah Dogbé et des Ministres au Désert (EPP Bè Pa de Souza)

" La Rentrée, c'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence. Adieu beaux jours sitôt finis... ", cet extrait de cette célèbre récitation qui a bercées nos enfances a été et est toujours d'actualité, et le sera encore demain, tant que les jeunes apprenants prendront le chemin de l'école, après plusieurs mois de vacances.

Pour la reprise ce Lundi 26 Septembre 2022, les élèves de l'EPP Bè Pa de Souza en plein cœur de la commune de Golfe 1 et leurs enseignants ont reçu la visite d'une délégation gouvernementale à la tête de laquelle se trouvait le Premier ministre Mme Victoire Tomégah Dogbé et de la Mairie de la commune.

Cette délégation conjointe est venue s'enquérir des conditions dans lesquelles cette rentrée est effectuée dans cet établissement public.

Devant des apprenants et enseignants tous joyeux de retrouver leur cadre de vie, d'apprentissage et de travail, la cheffe du gouvernement a indiqué être venue " parler aux élèves et enseignants, et que le premier message est celui d'une éducation de qualité à nos enfants, responsabilité de tous, du gouvernement, des enseignants et des élèves ". Et comme deuxième message, elle a vanté les mérites des réformes engagées ces dernières années dans le secteur de l'éducation et qui vont des Infrastructures scolaires, à la mise à disposition de manuels, en passant par les actions en faveur des ressources humaines de qualité. A l'entendre, ceci n'a été possible que grâce à la stabilité, la cohésion sociale et la sérénité constatées. Toutes ces initiatives d'après Mme Tomégah Dogbé, ont pour finalité de procurer une " Education de qualité pour un développement inclusive et durable. Donner la chance à tout citoyen de se former ".

Membre du gouvernement, le ministre en charge des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, a indiqué que la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions, c'est bien satisfaisant. Il a ajouté que pour cette année scolaire, " un million d'élèves sont attendu " et un " appel à une école citoyenne " a été lancé.

A la suite des membres de l'exécutif gouvernemental, c'est le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, n'a pas manqué de faire des projections sur la collaboration existante entre son exécutif communal et les établissements scolaires publics de leur juridiction. " Nous avons prodigué des conseils aux enfants. Et c'est la satisfaction et nous avons cette obligation de venir une fois par semaine dans ces établissements pour constater l'évolution des cours. Nous avons réhabilité un certains nombres d'établissements scolaires. Pour 2023, nous allons aussi cibler d'autres établissements scolaires. Nous allons poursuivre ". Il n'exclut pas la construction de bâtiments scolaires et la réfection d'autres dans un état de délabrement, à côté des projets du ministère en charge des enseignements primaire et secondaire.

Souhait du Maire Gomado aux apprenants et leurs encadreurs, c'est que l'année scolaire se passe dans de meilleures conditions et que la réussite soit au bout. " Nous implorons la divine providence pour accompagner le corps enseignant et les élèves pour qu'à la fin de l'année scolaire, la réussite soit au rendez-vous. Informer les parents que la réussite de nos enfants se prépare dès la rentrée scolaire ", a-t-il fait comprendre.